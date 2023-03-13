Потребление баранины может вырасти

Баранина имеет хороший экспортный потенциал «Дамате»

Баранина потенциально может занять четвертое место в структуре потребления мяса в России, конкурируя с индейкой. Такое мнение «Агроинвестору» озвучил исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Конечно, стоимость баранины будет несколько выше, чем индейки, — цены на нее в рознице составляют от 600 до 1500 руб./кг в зависимости от отруба, но чем больше ее будет производиться, тем она станет доступнее. Конечно, баранина — нишевое мясо, продажи которого лимитированы покупательской способностью населения, но сегменту есть куда расти», — уверен он. При этом Корнеев подчеркивает, что речь идет не о вытеснении индейки бараниной, а о росте потребления последней.



По оценке Национального союза овцеводов, средний уровень потребления баранины в России составляет 1,4 кг на человека в год, тогда как рекомендуемая Минздравом норма вдвое больше. Для удовлетворения потребностей рынка производство баранины в России необходимо увеличить как минимум в два раза с нынешних примерно 216 тыс. т в убойном весе. Для сравнения, Австралия производит 8,3 кг баранины на душу населения, Великобритания — ​4,5 кг, Китай — ​3,2 кг, ЕС — ​2,2.



По мере развития овцеводства будет совершенствоваться экономика производства, что позволит сделать баранину более доступной, уверен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. За последние 10 лет потребление индейки в России выросло с 400 г до почти 3 кг на человека в год. Такой же рост с развитием мясного овцеводства ждет и баранину, поскольку в перспективе 10 лет наши производители смогут удвоить, а то и утроить объемы выпуска продукции, сказал он «Агроинвестору».



Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не ожидает таких же темпов роста производства баранины, которые в последние 10 лет демонстрировала индейка, в том числе потому, что это достаточно дорогое мясо. Однако с учетом того, что сейчас в России потребление баранины невысокое — ее доля в общем объеме потребления составляет менее 2%, — позитивная динамика все же будет.



Кроме того, по оценке Корнеева, баранина имеет хороший экспортный потенциал, в частности в страны Ближнего Востока, Катар, ОАЭ, Иран. По подсчетам Agrifood Strategies, на внешние рынки, можно отгружать порядка 50% объемов производства баранины, при условии, что мы будем держать под контролем биобезопасность. «К слову, Австралия экспортирует 90% своей баранины, — добавляет он. — Мы сможем насыщать рынок Ближнего Востока, Китай — это самые крупные потребители баранины. Также наши производители смогут выйти на рынки Южной Азии и даже Европы, если с ней восстановятся торговые отношения. Валютная выручка будет приходить и в региональные, и в федеральный бюджеты».



Перспективы потребления баранины в мире хорошие, соглашается Юшин: хотя это не дешевый вид мяса, его потребление не снижается — доля баранины в мясном рационе на планете в последние 20 лет сохраняется на уровне 12%. Для сравнения, доля потребления говядины за этот период снизилась с 24% до менее чем 20%. «Экспорт баранины, по нашим оценкам, в прошлом году вырос в четыре раза по сравнению с 2021-м, хотя объемы поставок за рубеж пока небольшие, им явно есть куда расти», — прокомментировал он.



Подробнее о развитии мясного овцеводства — в мартовском номере «Агроинвестора».



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