К началу шашлычного сезона производство индейки может снизиться

Среднее потребление индейки достигло 2,7 кг в год Д. Абрамов

В преддверии майских праздников, когда в России наступает так называемый сезон шашлыков, объемы производства индейки в стране могут снизиться. Это связано с тем, что в ноябре-декабре 2022 года из-за распространения высокопатогенного гриппа птиц были перебои с поставками инкубационных яиц, а в феврале-марте этого года —с поставками племенного материала для родительских стад. «В итоге так совпало, что в январе [российскими индейководами] было „посажено“ меньше индейки», — рассказал на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. Ранее Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорил «Агроинвестору», что если погода в майские праздники будет хорошая, то можно ожидать повышения спроса на отдельные виды мяса.



В целом объемы производства мяса индейки в России продолжают увеличиваться. В 2022 году было выпущено 414,5 тыс. т против примерно 400 тыс. т годом ранее. По предварительным данным, в первом квартале 2023 года производство индейки в стране увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, сравнил Вельматов. Почти весь объем сразу поступает на переработку и в магазины, на складах ничего не остается, уточнил он.



По прогнозу НАПИ, к 2030 году российские предприятия совокупно выпустят 680 тыс. т индейки. Причем прирост будет происходить преимущественно за счет средних хозяйств. Экспорт индейки через семь лет может вырасти до 60 тыс. т. В 2022 году поставки российской индейки на мировые рынки в натуральном выражении выросли на 17% (до 26 тыс. т) и на 43% — в денежном (до $70 млн). Основными покупателями стали страны Африки (Конго, Либерия, Ангола), Азии (Китай, Гонконг, Вьетнам) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания).



Потребление индейки внутри страны также увеличивается. Если в 2013 году этот показатель составлял в среднем 800 г на человека в год, то в 2022-м он вырос до 2,7 кг. В НАПИ ожидают, что в будущем потребление достигнет 5 кг на человека — примерно столько мяса индейки едят жители стран Восточной Европы. Увеличению частоты потребления может способствовать включение индейки в рацион школьников и лечебно-профилактических учреждений.



Сейчас, отметил Вельматов, санитарно-эпидемиологические требования не разрешают использовать индейку в школьном меню. Однако Ассоциация подготовила соответствующий проект нормативно-правовых актов и направила в Минздрав и Роспотребнадзор предложение по расширению использования мяса индейки. «Планируем, что в этом году необходимые изменения [в регулирующие правила] будут внесены, и индейка со следующего года может попасть в меню школьников», — поделился глава НАПИ. По его подсчетам, только добавление индейки в закупки государственных учреждений поможет росту ее потребления на 20% в год.



Вельматов также подтвердил, что российское индейководство все еще сильно зависит от импорта инкубационных яиц, и эта зависимость выше, чем в сегменте бройлеров. Он прогнозирует, что к 2025 году зависимость снизится, и в стране будет производиться 43-45 млн яиц индейки при общей потребности в 70 млн.



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