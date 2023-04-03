Без импортных яиц. Птицеводы снизили зависимость от иностранного материала для инкубации до минимума

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российская птицеводческая отрасль не испытывает дефицита инкубационного яйца, утверждают эксперты. В сегменте бройлера и несушки крупные фабрики обеспечены за счет собственного производства практически полностью, а некоторые компании даже реализуют излишки фермерам и личным подсобным хозяйствам. Хотя для полной независимости от импорта необходимо выводить собственные кроссы птицы, обращают внимание участники рынка. Сектор индейки от зарубежных поставок инкубационного яйца все еще зависит, однако доля ввоза стабильно сокращается и, по прогнозам, в 2023 году снизится с 60 до 50% общего объема потребления



По данным Национального союза птицеводов (НСП), в 2023 году в Россию было поставлено более 400 млн шт. куриного инкубационного яйца, что на 34% меньше, чем годом ранее. Снижение импорта не связано с какими-либо проблемами, объясняет гендиректор организации Сергей Лахтюхов. Наоборот, причина в том, что российские производители благодаря поддержке Минсельхоза в виде капексов на строительство племрепродукторов смогли расширить собственные родительские стада птицы. За последние два года было реализовано несколько крупных проектов по созданию репродукторов второго порядка, напоминает эксперт. В 2023-м будет достроен еще ряд таких предприятий, и тогда внутренний рынок будет почти полностью обеспечен своим производством в части инкубационного яйца бройлеров и кур-несушек. За счет роста отечественного производства доля ввоза сократилась по итогам прошлого года примерно до 10%, в то время как еще в 2019-м этот показатель составлял почти 20%. По данным Россельхознадзора, в стране выпускается порядка 4 млрд шт. инкубационных яиц.