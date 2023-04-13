Минсельхоз США прогнозирует рост российского производства и экспорта свинины

Рост производства свинины будет гарантировать стагнацию, а, возможно, и дальнейшее снижение цен на этот вид мяса «КапиталАгро»

Минсельхоз США повысил прогноз российского производства и экспорта свинины. Так, производство составит 3,94 млн т в каркасном весе против январской оценки в 3,8 млн т и 3,82 млн т в 2022 году. Экспорт может составить 200 тыс. т, в прошлом прогнозе потенциал вывоза оценивался на уровне 125 тыс. т, в прошлом году — 190 тыс. т. Внутреннее потребление этого вида мяса составит 3,75 млн т (3,69 млн т, по январской оценке), годом ранее оно было на уровне 3,65 млн т.



Производство куриного мяса в 2023 году в России, по прогнозу Минсельхоза США, составит 4,87 млн т что больше январского прогноза на 25 тыс. т. В 2022-м оно оценивалось на уровне 4,8 млн т. Экспорт в этом году может достигнуть 250 тыс. т. В прошлом прогнозе было столько же, в 2022-м — на 5 тыс. т меньше. Внутреннее потребление американские аналитики оценили в 4,77 млн т (4,7 млн т), годом ранее — также в 4,7 млн т.



При этом по говядине ожидается снижение как производства, так и потребления: в 2022 году ее выпуск составил около 1,32 млн т, по прогнозам на 2023-й — 1,3 млн т, хотя в январе Минсельхоз США ожидал роста до 1,37 млн т. Внутреннее потребление в 2023-м составит 1,47 млн т (в предыдущем прогнозе — 1,51 млн т), в 2022-м было 1,52 млн т. В 2019 году потребление составляло почти 1,77 млн т.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в текущем году Национальный союз свиноводов (НСС) ожидает прироста производства свинины не менее чем на 5%. Это будет гарантировать стагнацию, а, возможно, и дальнейшее снижение цен на этот вид мяса, говорил гендиректор НСС Юрий Ковалев. Также он отмечал, что в ближайшие три года (включая текущий) ежегодное производство свинины в сельхозорганизациях может вырасти до 6 млн т (в живом весе).​ При этом топ-20 игроков рынка к 2025 году по сравнению с 2022-м увеличат ежегодное производство на 25%.



Потенциал экспорта продукции свиноводства ограничен теми мировыми рынками, которые уже открыты для России. Единственное, что может изменить ситуацию, — открытие рынка Китая. «Эта страна потребляет порядка 60 млн т свинины в год, она всегда будет импортировать 3-5 млн т этого вида мяса, а для России это огромный потенциал. Сегодня все занимаются тем, чтобы открыть рынок КНР для нашей страны. Других серьезных точек роста экспорта на данный момент нет», — рассказывал Ковалев.



Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что доля говядины в мировом потреблении с 2000 года сократилась с 24% до 20%, в то же время потребление мяса птицы росло очень быстрыми темпами и сейчас на нее приходится более 35%, доля свинины сократилась с 38% до 33%, доля баранины оставалась стабильной — 12%. На сегодняшний день в среднем на планете человек потребляет чуть меньше 9 кг говядины в год, и в этом плане Россия, если опираться на официальную статистику, выглядит лучше с потреблением на уровне 14 кг, но в абсолютном выражении потребление на душу населения снижается, как и доля говядины в рационе (сейчас не более 16-17% по сравнению с 45% 20-25 лет назад). При этом потребление всех видов мяса в России неуклонно растет.



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