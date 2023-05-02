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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Агро-Белогорье» планирует сохранить объемы продаж свинины на уровне прошлого года

Компания отмечает снижение оптовых цен на свинину

| Агроинвестор |

Основные потребители продукции компании — мясопереработчики
Основные потребители продукции компании — мясопереработчики

По итогам 2022 года торговый дом «» реализовал 209 тыс. т продукции свиноводства — на 3% больше, чем годом ранее. «В 2023-м в планах сохранить объемы продаж на уровне прошлого года. Считаем эти объемы для нас оптимальными с точки зрения загрузки всех производственных комплексов холдинга», — рассказала «» гендиректор ТД «» Олеся Дмитрова. Основные потребители продукции компании — это мясопереработчики, их доля в общем объеме по итогам прошлого года составила почти 56%. «На работу в B2B-секторе мы делаем ставку и в этом году», — добавляет она.

«Наибольшее влияние на бизнес и на продажи в прошлом году, конечно, оказали два ключевых фактора — это СВО и санкции, — продолжает Дмитрова. — В марте 2022 года мы наблюдали ажиотажный спрос на свинину, вызванный паникой и общей неопределенностью. Но ситуация довольно быстро вошла в адекватное и более-менее прогнозируемое русло. В этом году ключевые факторы те же, плюс, конечно, общее увеличение производства свинины в России, которое прогнозирует Национальный союз свиноводов».

По словам Дмитровой, в течение почти всего 2022 года прослеживалась снижение оптовых цен на свинину. В 2023-м наблюдается тот же тренд, и приемлемым результатом для агрохолдинга будет сохранение средних цен прошлого года. «Спрос в целом стабилен: мы не наблюдаем как резких скачков, как было в марте 2022 года, так и резких падений, — отмечает она. — Однако для стабилизации спроса и цен на нашу свинину мы уже несколько лет используем биржевой инструмент: собственную электронную торговую площадку, которая позволяет нам нивелировать риски, быть постоянно в рынке и открытыми для новых клиентов, с которыми мы готовы оперативно заключать контракты и реализовывать продукцию».

При этом в прошлом году экспорт продукции свиноводства у «Агро-Белогорья» снизился в 2,5 раза. Основная причина — это внешнеполитическая ситуация: блокировки счетов, сложности с контейнерными перевозками и в целом с логистикой, поясняет Дмитрова. «В 2023 году мы наблюдаем небольшую, но все-таки положительную динамику. Можно сказать, что производители, и мы в том числе, адаптируются к текущим реалиям, — отмечает она. — Основным экспортным рынком для нашей компании остается Вьетнам».

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