По итогам прошлого года потребление свинины на душу населения составило 29,8 кг Pixabay

Маржинальность в свиноводстве в этом году может сохраниться на уровне 2022-го. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Он отметил, что интерес потребителей к животным жирам и белкам восстанавливается, тогда как в последние несколько лет он снижался в пользу растительных продуктов. Это говорит о том, что ситуация на мясном рынке стабилизируется, считает Ковалев.



Глава НСС напомнил, что к 2020 году российское свиноводство вышло на уровень полной самообеспеченности продукцией, оттеснив импорт — такого в стране не было 15 лет. «Мы с правительством пришли к консенсусу в вопросе об отказе от льгот на строительство новых проектов, так как присутствует риск перенасыщения рынка», — подчеркнул он. При этом ежегодный прирост производства свинины, по прогнозам Союза, будет продолжаться до 2025 года.



Главный риск, с которым могут столкнуться предприятия — это перенасыщение рынка. «Для бизнеса это вызов, так как дополнительные объемы продукции нужно куда-то девать», — отметил Ковалев. В 2022 году проблема была решена, несмотря на то что на насыщенный рынок дополнительно добавилось еще 5% продукции свиноводства, которые произвели преимущественно топ-20 компаний сектора. «Импорт практически обнулился, и хотя он открыт, никакого влияния на рынок он не оказывает. При этом пошлина на импорт свинины с 2020 года составляет 25%, соответственно, рынок защищен», — напомнил глава НСС.



Экспорт начиная с 2020 года составляет 200 тыс. т — около 5% от общего производства, это очень серьезный показатель, оценил Ковалев. В первом полугодии 2022-го, напомнил эксперт, отгрузки на внешние рынки снизились на 25%, однако во втором полугодии экспорт удалось нарастить, и показатель по итогам года составил 175 тыс. т — на 9% меньше уровня 2021-го. «Изменилась структура отгрузок. Если до прошлого года основными покупателями российской свиноводческой продукции был Вьетнам и Гонконг, то в связи с логистическими и валютными проблемами мы сменили направления. Сегодня половина экспортируемой продукции отгружается в Беларусь», — рассказал Ковалев.



В связи с высоким уровнем производства цены на свинину в опте в прошлом году снизились на 6% — это, обратил внимание глава НСС, хороший показатель: в Союзе ожидали, то они упадут не менее, чем на 15%. Достаточно приемлемый уровень цен для производителей удалось сохранить за счет высокого потребления: в рознице цены на свинину почти не росли, а к концу прошлого года даже началось их снижение. «В то же время, цены на другие виды продовольствия повышались», — обратил внимание эксперт. Также потребление свинины поддержали социальные выплаты со стороны государства малоимущим слоям населения. Третий фактор, позитивно сказавшийся на потреблении свинины, — то, что цены на нее сравнялись с ценами на бройлера: долгое время они были выше. По итогам прошлого года потребление свинины на душу населения составило 29,8 кг. «Это наибольший показатель за последние 30 лет», — отметил Ковалев.



Динамику себестоимости производства в прошлом году эксперт назвал «горбообразной». В начале года наблюдался ее динамичный рост из-за проблем с логистикой, ослабления рубля, подорожания ветпрепаратов, запчастей, кормов. Во второй половине года были выстроены новые логистические цепочки, к тому же наблюдалось падение цен на зерно, шроты, укрепление рубля, и в итоге уровень производственной себестоимости вернулся к началу прошлого года.



За первые три месяца текущего года, по оценке НСС, производство свинины в секторе сельхозпредприятий увеличилось на 8% — показатель в два раза выше, чем в четвертом квартале 2022-го. «Идет интенсивное восстановление экспорта, и если данная тенденция будет продолжаться, то по итогу текущего года мы можем выйти снова на плюс 200 тыс. т», — прогнозирует Ковалев.



Увеличение потребления свинины также продолжается в следствие снижения оптовых цен. По данным НСС, за 3,5 месяца текущего года в опте оно составило 9,5%. «Это серьезнейшее снижение», — отметил Ковалев. Однако, обратил внимание он, цены на зерно остаются низкими и, вероятно, продолжат держаться на таком уровне, соответственно, если не будет никаких существенных факторов, влияющих на рынок, у свиноводов есть все шансы сохранить свою маржинальность на уровне прошлого года.



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