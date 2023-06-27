НМА: господдержка важна для развития экспорта

Доходы от экспорта поддерживают средний уровень рентабельности производителей без необходимости повышения внутренних цен Pixabay

Отечественные производители мяса уже почти полностью удовлетворили внутренний спрос, при этом превышение предложения над спросом в условиях ограничения экспорта может привести к снижению оптовых цен и банкротству менее устойчивых хозяйств. Об этом руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Интерфаксу». В этой ситуации крайне важно развивать поставки на внешние рынки, и господдержка экспорта является серьезным инструментом, позволяющим снижать логистическую нагрузку, пополнять оборотные средства и тем самым поддерживать маржинальность продаж. Снижение объемов экспорта может привести к уменьшению прибыльности производства, сокращению выпуска продукции и росту себестоимости.



Юшин также отметил, что экспорт дает возможность российским производителям вывозить продукцию, которая не пользуется спросом на внутреннем рынке, и на утилизацию которой потребовались бы дополнительные расходы, что привело бы к снижению рентабельности. Речь, в частности, идет о куриных лапках, копытах крупного рогатого скота, непищевом сырье, которые вывозятся на целевые или более платежеспособные рынки.



По словам Юшина, доходы от экспорта поддерживают средний уровень рентабельности производителей без необходимости повышения внутренних цен. При этом рентабельность производства говядины в перерабатывающих организациях по итогам 2022 года снизилась и составила всего около 4%. В отдельные периоды, например в первом квартале 2023 года, часть бройлерных предприятий работали в убыток, отметил он. Сейчас ситуация стабилизировалась, в том числе благодаря растущему экспорту. В свиноводстве снижение экспорта или его отсутствие вообще может привести к глубокому кризису, подчеркнул Юшин, пояснив, что запланированный к 2025 году рост производства свинины не менее чем на 600 тыс. т рассчитан на экспортные поставки.



При этом, по словам Юшина, отечественным экспортерам приходится предлагать свою продукцию по цене ниже, чем у конкурентов, часто на грани рентабельности, а то и продавать в убыток, чтобы пробиться и удержаться на том или ином рынке. Ситуация осложнена сокращением международных морских перевозчиков, работающих в России, и повышением тарифов фрахта, а также сохранением дефицита судов в Азовско-Черноморском и Каспийском бассейнах. Все это отражается на формуле расчета себестоимости и рентабельности.



Глава НМА также обратил внимание, что экспорт 1 тыс. т мяса равносилен отгрузкам за рубеж 2-5 тыс. т зерна, которое было использовано на корма. «Это особенно важно в условиях, когда зерновой экспорт сталкивается с ограничениями. В 2022 году экспорт мяса и мясопродуктов превысил 690 тыс. т, что соответствует примерно 2 млн т зерновых», — сравнил Юшин. В условиях санкций и снижения цен на традиционные товары сырьевого экспорта именно поставки аграрной продукции, в том числе с добавленной стоимостью, могут улучшить внешнеторговый баланс, позволят за счет экспортных доходов получать валютную выручку для покупки подорожавшей сельхозтехники, запчастей и оборудования, уверен глава ассоциации.



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