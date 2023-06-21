Структура «Дамате» выкупила часть имущества обанкротившегося «Донстара»

«Донстар» некогда был крупнейшим в стране производителем мяса утки flickr.com

Компания «Новые утиные фермы», входящая в состав ГК «Дамате», приобрела с торгов часть имущества обанкротившегося «Донстара», некогда крупнейшего в стране производителя мяса утки. Сумма сделки составила 51,6 млн руб., следует из единого реестра сведений о банкротстве. Согласно заявке, приобретенное имущество включает автомобили на сумму 4,8 млн руб., права аренды земельных участков за 26,7 млн руб. и специализированную технику за 20 млн руб.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, скорее всего, сейчас идет структурирование сделки. «Возможно, предприятие будет перепрофилировано, но точно сказать сложно. Приобретение части имущественного комплекса трудно охарактеризовать как завершающуюся часть стратегии. Она идет либо в рамках другого плана развития, либо позже будут сделаны шаги по интеграции актива», — считает эксперт. Потребление мяса утки сейчас начинает увеличиваться, оно стало востребованным как в ритейле, так и в сегменте HoReCa, говорит Корнеев. Однако себестоимость его производства достаточно высокая, отметил эксперт.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов сказал «Агроинвестору», что, скорее всего, это формальная сделка по выкупу объекта, который компания давно использует. Однако почему выкупается только часть имущества — неясно.



Компания «Донстар» была создана в 2010 году бизнесменом Вадимом Ванеевым для строительства комплекса по производству мяса пекинской утки в Миллеровском районе Ростовской области. После потерь, вызванных вспышками гриппа птиц, контроль над компанией перешел к Россельхозбанку, который затем уступил права требования по обязательствам «Донстара» компании «Новые утиные фермы».



В июле 2022 года «Интерфакс» писал о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса «Донстар». Начальная цена составляла 2,1 млрд руб., шаг аукциона на повышение — 5% от начальной суммы. Ранее конкурсный управляющий уже выставлял на торги имущество «Донстара» за 2,3 млрд руб., но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, было принято решение о проведении повторных торгов.



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