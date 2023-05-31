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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Россельхозбанк ожидает роста потребления мяса в этом году

Доминирующую позицию по-прежнему занимает мясо птицы

| Агроинвестор |

Потребление мяса в нашей стране растет последние 20 лет
Потребление мяса в нашей стране растет последние 20 лет

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов прогнозирует, что потребление мяса в России в этом году может достичь 80 кг на человека. Выступая на круглом столе в рамках Недели российского ритейла он отметил, что потребление мяса в нашей стране растет последние 20 лет и в 2022-м составило 79 кг при рекомендованной Минздравом норме 73 кг, пишет «Интерфакс». По данным эксперта, мясо птицы занимает доминирующую позицию среди всех видов мяса, составляя 40% структуры потребления. На долю свинины приходится 37%, при этом ее потребление динамично растет и может догнать уровень бройлера. Потребление говядины стагнирует.

Также, по словам Дальнова, разрыв между нормой и фактическим потреблением рыбы в России пока остается достаточно большим. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин на круглом столе сообщил, что, по данным , потребление рыбы в прошлом году составило 21,5 кг на человека. Однако, по его словам, это количество учитывает рыбу в живом весе. По расчетам Ассоциации, реальное потребление составило 16 кг. Согласно презентации Россельхозбанка, норма потребления рыбы в России с 2022 года составляет 28 кг на человека. В структуре потребления наиболее популярны сельдевые виды (45%), тресковые (26%) и лососевые (10%).

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «», что за последние три недели среди мясных социально значимых продуктов первой цены в федеральных сетях сильнее всего выросла закупочная стоимость на цыпленка-бройлера — более чем на 5%. Также незначительно повысилась цена на баранину — менее 1%. Цены на свинину и говядину снизились на 2% и 1% соответственно. Если сравнивать прошедшую неделю с аналогичной в 2022 году, то оптовые цены на говядину и свинину также демонстрируют снижение.

Дальнов говорил о росте потребления мяса в России еще в феврале. Тогда он отмечал, что в течение почти десяти лет в России ставятся рекорды по потреблению мяса, и в этом году, скорее всего, оно превысит 80 кг на душу населения. По его мнению, животноводство — один из самых успешно выстроенных проектов бизнеса и государства в плане импортозамещения. Эксперт отмечал, что в России есть проблема с продолжительностью жизни, и не исключено, что она связана с питанием, и государство может на нее повлиять.

Потребление мяса в России в 2022 году выросло на 2,3% относительно уровня 2021-го и достигло рекордного показателя как минимум за 10 лет — 79 кг на человека в год, оценивал (). Прирост мяса в рационе обеспечили свинина и мясо птицы. Показатель по свинине, по данным союза, стал рекордным за последние 30 лет, ее потребление выросло на 5,9% год к году, до 29,8 кг в год на человека. Доля свинины в общем потреблении мяса достигла 37,5%. 

У мяса птицы самая большая доля в общем потреблении — 44,3%, по оценке .  В 2022 году россияне потребляли среднем около 35 кг на человека, показатель вырос на 2% по сравнению с 2021 годом. Потребление говядины и баранины в 2022 году упало — на 1,9 и 7,1% соответственно.


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