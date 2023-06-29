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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Агроэко» по итогам года может войти в топ-3 производителей свинины

Компания планирует увеличить производство до 340 тысяч тонн

| Агроинвестор |

За четыре года «Агроэко» удвоила производство свинины
За четыре года «Агроэко» удвоила производство свинины

Компания «» по итогам текущего года планирует увеличить производство свинины до 340 тыс. т. В прошлом году она заняла четвертое место в рейтинге производителей свинины, составляемом Национальным союзом свиноводов, с показателем в 322 тыс. т. На третьей позиции тогда была группа «» с 336 тыс. т свинины в живом весе.

«Наша компания, основанная в 2009 году, — одна из самых молодых в свиноводческом секторе, нам всего 13 лет. Но за это время нами было сделано достаточно много», — обратил внимание председатель совета директоров «» Владимир Маслов на организованной компанией конференции «Прогрессивная генетика — залог экономического успеха».

У компании есть земельный банк площадью 81 тыс. га, три комбикормовых завода, производящие 1,1 млн продукции в год, два селекционно-генетических центра, 43 товарные площадки. «В прошлом году мы запустили современное мясоперерабатывающее предприятие в ТОСЭР Павловск (Воронежская область), которое в некоторых смыслах является уникальным», — добавил Маслов.

Хотя компания не гонится за объемами, за четыре года она удвоила производство свинины, к 2025 году она планирует увеличить выпуск до 388 тыс. т. «Главный принцип, который мы соблюдаем во всем, что делаем — это, в первую очередь, производственная эффективность», — подчеркнул Маслов. Также в свиноводстве важным аспектом является себестоимость. Рынок свинины высококонкурентный, объемы ежегодно растут, цена падает, поэтому все более важную роль с каждым годом будет играть себестоимость продукции и производственная эффективность.

«Все наши производственные площадки построены в чистом поле, мы не приобретали никаких активов, это в том числе залог хороших производственных показателей, потому что все наши предприятия чистые, спроектированы по последнему слову техники. Это позволяет добиваться высокой эффективности», — отметил Маслов.

Акцент на современные технологии компания делает не только в части проектных решений, но и в генетике, которая непосредственно влияет на вкусовые качества свинины. «Мы делали многочисленные исследования по различным вкусовым к органолептическим показателям, в том числе, шейки Дюрка, которую мы продаем как премиальный кусок. И видим, что наше мясо если не самое вкусное, то одно из самых вкусных на российском рынке», — считает глава агрохолдинга.

Несмотря на все сложности, «» сохранила сотрудничество с компанией Danish Genetics. В российской компании понимают, какое давление оказывается на их международного партнера, поэтому «» развивает и свою автономную работу на случай форс-мажорных обстоятельств. «Но пока сохранение контакта с Danish Genetics позволяет нам сохранять генетический прогресс, который сегодня есть в Дании», — уточнил Маслов. При этом, по его словам, два селекционно-генетических центра, построенных компанией, используют самые современные решения в части производства, учета, идентификацией животных, позволяя компании поддерживать высокий генетический прогресс и потенциал.

Хотя сегодня «» предлагает генетику рынку, в первую очередь компания начала заниматься воспроизводством свиней для себя. «Как крупный производитель товарной свинины мы понимали, что без собственной генетической базы нам не достичь высоких результатов», — пояснил Маслов. Сейчас среднесуточный привес животных на откорме составляет 934 г, конверсия корма — 2,64, за один опорос свиноматки приносят свыше 18 поросят, поделился данными руководитель. «Сегодня мы имеем 36 отъемных поросят в год, но ставим задачу выйти на 40», — добавил он.

Кроме того, Маслов обратил внимание на важность биобезопасности для свиноводческих предприятий. «Инфекционное давление на все наши объекты извне огромное. Поэтому во главу угла у нас ставится безопасность на всех наших фермах и в селекционно-генетических центрах. На сегодня все наши объекты имеют статус свободных от инфекций», — заключил он.

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