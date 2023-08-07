Цены на индейку будут повышаться

Производство индейки за первые полгода 2023-го выросло на 3-5% М. Стулов

Группа «Черкизово» с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами («Пава-Пава», «Краснобор») и СТМ сетей в среднем на 6,5%, пишет «Коммерсантъ». Компания объясняет это уходом из России ряда производителей запчастей и оборудования, что привело к удорожанию переработки вдвое. Также на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% — транспортных услуг, на 20% — упаковочных материалов. Кроме того, в первом квартале 2023 года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики. При этом текущее повышение цен покрывает только часть роста себестоимости, отмечается в письме компании партнерам, на которое ссылается издание.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов говорит, что многие производители этого вида мяса рассматривают вопрос изменения своей ценовой политики с учетом того, что оптовая цена сейчас выше цен, по которым компании работают с торговыми сетями. Это связано в первую очередь с подорожанием курицы и свинины.



«Если филе грудки бройлера стоит дороже индейки, то на индейку растет спрос и, соответственно, цена <...>. На данный момент мы видим, что на производствах остатков продукции нет, все работают “с колес”, — прокомментировал «Агроинвестору» Вельматов. — Сейчас продолжается шашлычный сезон: хорошая погода, меньше туристов выехало за границу, и они потребляют больше мяса в России». По его словам, производство индейки за первые полгода 2023-го выросло на 3-5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.



Также свою роль в изменении ценовой политики производителей играет снижение курса рубля — экспорт становится более выгодным, а если внутренние цены не будут повышаться, то продукция просто будет реализована на внешних рынках. Кроме того, Вельматов отмечает рост спроса на мясо со стороны переработчиков из-за увеличения потребления сосисок, колбас, мясных деликатесов.



Минсельхоз связывает рост цен на индейку с повышением спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей. Агроведомство также обращает внимание на то, что производство индейки демонстрирует наиболее высокие темпы роста в птицеводстве, так, за последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге по выпуску индейки с седьмого на второе место (рост вдвое — до 415 тыс. т в год), пишет РИА «Новости».



В последнее время цены на разные виды мяса увеличиваются. По данным Росстата, лидером удорожания стала курица, средние розничные цены на которую с декабря 2022 года выросли на 11,42% до 196,93 руб./кг. Свинина подорожала на 3,04% до 308,38 руб./кг. Идейка в июне стоила в среднем 446,61 руб./кг. По данным источников «Коммерсанта» на рынке, отпускные цены на мясо индейки у производителей в среднем находятся на уровне 320-340 руб. за 1 кг филе бедра и грудки.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что рынок индейки полностью зависит от конкурирующих видов мяса — курицы и свинины, которые к августу 2023 года подорожали в общей сложности на 30%. По его словам, цены на филе бедра и филе грудки индейки увеличились за год в среднем на 10-12%. Источники «Коммерсанта» в отрасли утверждают, что речь идет о росте цен до 20% за год.



По предварительным данным Agrifood Strategies, в первой половине 2023-го производство мяса индейки в России выросло на 7-8% год к году, до 219,8-221,8 тыс. т. Давлеев сказал «Коммерсанту», что спрос на индейку как на альтернативу курице и говядине в России увеличивается. Выпуск говядины и баранины при этом не растет, а на рынке куриного мяса «присутствует небольшой дефицит».



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