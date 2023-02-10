Производство индейки в 2022 году выросло на 3,5%

В ближайшие четыре года объем рынка мяса индейки в России может достигнуть 650 тысяч тонн в год Pixabay

Общий объем производства мяса индейки в России в 2022 году во всех хозяйствах увеличился на 3,5% до 414,5 тыс. (здесь и далее — в убойном весе). Об этом говорится в материалах Национальная ассоциации производителей индейки и компании Agrifood Strategies. Подробная аналитика по рынку индейки будет представлена на следующей неделе, уточнили там «Агроинвестору».



Крупнейшим в России производителем индейки по итогам прошлого года снова стала группа «Дамате», увеличившая производство с 200 тыс. т до 215 тыс. т, следует из рейтинга. В январе компания сообщала, что положительная динамика обусловлена планомерной реализацией птицеводческих проектов в Пензенской и Ростовской областях. Так, в Ростовской области производство мяса индейки увеличилось на 21% до 51 тыс. т в убойном весе. Значительный рост связан с перезапуском индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т мяса в год, отмечала «Дамате».



Второе место в 2022 году снова заняла ГК «Черкизово», которая выпустила 80 тыс. т. В 2021 году «Тамбовская индейка», консолидированная «Черкизово», произвела 52,4 тыс. т продукции. На третьем месте — ПК «Урал» с объемом выпуска 22,8 тыс. В 2021 году компания занимала пятую строчку. В 2022 году четвертое место с объемом 21,5 тыс. т заняла ГК «Руском». Первую пятерку замыкает «Кривец птица», которая за год выпустила 4,8 тыс. т индейки. В топ-10 производителей также вошли «Аскор» (4,7 тыс. т), «Белгородская индейка» (4,6 тыс. т), птицекомплекс «Южный» (3,9 тыс. т), «Егорьевская» птицефабрика (3,5 тыс. т) и «Восточная Агро» (3,4 тыс. т).



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что себестоимость производства индейки в 2022 году увеличилась, также как в других сегментах рынка АПК. «Индейка, в отличие от других видов мяса, более устойчива в плане прогнозирования инвестиционных проектов. Кроме того, это тот вид мяса, который имеет потенциал к росту. У отрасли в целом есть возможность дальнейшего развития как с точки зрения локального рынка, так и внешнего», — считает эксперт.



По его мнению, потенциал рынка может быть раскрыт при двух условиях: развитие каналов продаж и рост доходов населения. Корнеев отметил, что сейчас ритейл делает упор на сегментах «дискаунтер» и «жесткий дискаунтер», а такие форматы не всегда подразумевают расширенную матрицу мясной группы.



По прогнозу Agrifood Strategies, в ближайшие четыре года объем рынка мяса индейки в России может достигнуть 650 тыс. т в год, экспортный потенциал отрасли — на уровне 50 тыс. т в год стоимостью более $100 млн. Аналитики компании оценивали потребление индейки на душу населения в 2022 году почти в 3 кг в год, что, однако, в полтора раза ниже расчетных целевых уровней.



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