«Дамате» увеличила производство индейки на 8%

Предприятия компании выпустили 216 тысяч тонн индейки «Дамате»

Группа «Дамате» в 2022 году увеличила производство мяса индейки на 8% до 216 тыс. т в убойном весе, говорится в сообщении компании. Положительная динамика обусловлена планомерной реализацией птицеводческих проектов в Пензенской и Ростовской областях. Так, в Ростовской области производство мяса индейки увеличилось на 21% до 51 тыс. т в убойном весе. Значительный рост связан с перезапуском индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т мяса в год, отмечает «Дамате». Компания уточнила, что в кратчайшие сроки восстановила работу предприятия, запустила полный производственный цикл, а также вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом.



На комплексе в Пензенской области произведено 166 тыс. т индейки в убойном весе, что на 5% больше, чем в 2021 году. Расширение мощностей до 207 тыс. т продукции в год планируется завершить до конца года. «В рамках проекта расширения были запущены новые объекты: птицеводческий блок на 32 птичника и комбикормовый завод с элеватором, рассчитанный на производство 50 т в час полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов», — говорится в сообщении «Дамате».



Кроме того, в конце года компания запустила в Тюменской области племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. Первое инкубационное яйцо должно быть получено во втором квартале 2023 года, оно будет поставляться на комплекс в Пензенской области. В этом году также планируется продолжить реализацию проектов и обеспечить стабильную работу предприятий с увеличением объемов производства индейки до 258 тыс. т в год, отмечает компания.



Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что «Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом в регионе. «Это дает возможность значительно снизить зависимость птицеводческого направления компании от импорта генетического материала, уменьшить биологические риски и увеличить показатели качества яйца благодаря меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики», — подчеркнули там.



Кроме того, рост объемов производства мяса индейки и утки на ростовских предприятиях агрохолдинга способствовал достижению позитивной динамики в производстве мяса птицы в регионе, отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого приводятся в сообщении. Так, по итогам 2022 года поголовье птицы в области составило более 17 млн голов, или 118% к уровню 2021 года. При этом производство мяса птицы выросло почти на 72% и достигло около 160 тыс. т.



По данным Agrifood Strategies, в ближайшее четыре года объем рынка мяса индейки в России может достигнуть 650 тыс. т в год, экспортный потенциал отрасли — на уровне 50 тыс. т в год стоимостью более $100 млн. Аналитики компании оценивали потребление индейки на душу населения в 2022 году почти в 3 кг в год, что, однако, в полтора раза ниже расчетных целевых уровней.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил, что индейководство в России активно развивается, за последние пять лет производство увеличивалось в среднем на 20% за год. «Наши индейководы уже вышли на достаточно высокий технологический уровень, чтобы заниматься такими сложными операциями как, например, искусственное оплодотворение для получения инкубационного яйца, что требует высочайшего уровня профессионализма», — комментировал эксперт.



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