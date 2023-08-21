Птицефабрики столкнулись с оттоком мигрантов из-за ослабления рубля

Нехватка кадров также может быть связана с внутренней миграцией и сезонным фактором Д. Абрамов

Птицефабрика «Синявинская» предупредила ритейлеров о рисках изменений графика отгрузок яиц и отмены части согласованных заказов из-за дефицита персонала, пишет «Коммерсантъ». Руководство предприятия в своем письме указывает, что из-за массового оттока сотрудников, в основном мигрантов, не хватает 25-30% работников, что не позволяет сформировать полноценные смены для производства готовой продукции. «Синявинская» просит признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.



Гендиректор птицефабрики «Роскара» Роман Смирнов тоже сказал изданию, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих. Для решения этого вопроса компания, по его словам, индексирует зарплаты, привлекает сотрудников из других населенных пунктов, предоставляет им жилье и страховку.



По данным Росптицесоюза, в 2022 году «Синявинская» выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц, заняв 5% рынка в натуральном выражении. Ближайшие конкуренты — «Роскар» и «Волжанин», для сравнения, выпустили по 1,3 млрд яиц.

Крупным переработчикам сейчас не хватает 10-25% рабочих, в последнее время обострилась проблема и с техническим персоналом, сказала «Коммерсанту» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Однако доля мигрантов в агропроме составляет не более 10-15%. По мнению эксперта, нехватка кадров связана в основном с внутренней миграцией, а также с сезонным фактором, когда многие работники уходят на свои подсобные хозяйства, а возвращаются на рабочие места лишь к осени.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сказала «Агроинвестору», что сложности с рабочими руками в сельском хозяйстве были всегда, и нынешнее время — не исключение, поэтому ничего критичного в этом нет. Однако, обращает внимание она, в обязанности руководства любой компании входит решение кадрового вопроса, чтобы предприятие работало штатно, без срывов поставок.



Из-за продолжающегося процесса урбанизации подбирать рабочий (линейный) персонал в небольших и удаленных локациях все сложнее, там просто физически не хватает людей, отмечает пресс-служба группы «Черкизово». В последние два года наблюдается ситуация, когда вакансий больше, чем ищущих работу кандидатов. Это особенно актуально для рабочего персонала, а острая нехватка кадров ощущается по следующим специальностям: слесари, инженеры, механики, водители, трактористы, водители грузового транспорта. Чуть лучше ситуация обстоит с подбором высококвалифицированного персонала, поскольку с уходом из России иностранного бизнеса многие специалисты оказались в поиске работы.



В «Черкизово» используют все доступные инструменты для привлечения кандидатов (размещение объявлений в соцсетях и на профильных сайтах, работа с центрами занятости в регионах, ВУЗами и ССУЗами и др.). Кроме того, агрохолдинг работает над популяризацией профессий АПК и изменением отношения потенциальных кандидатов (студентов и молодых специалистов) к работе и построению карьеры в отрасли. Также ведется обучение и переобучение сотрудников для оперативного реагирования в случае острой нехватки кадров. Кроме того, компания планирует наращивать работу с трудовыми мигрантами из республик Средней Азии, рассказали «Агроинвестору» в «Черкизово».



Минимизировать проблему с кадрами агрохолдингу «Степь» позволяет предложение конкурентных условий труда, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко. «Наша компания не испытывает зависимости от иностранной рабочей силы, поэтому отток трудовых мигрантов не повлиял на кадровую ситуацию. Вместе с тем, увеличение производственных мощностей всегда предполагает расширение штата», — прокомментировал он.



Сейчас в агрохолдинге востребованы как специалисты рабочих профессий, так и высококвалифицированные кадры, продолжает Недужко. По его словам, избежать острой ситуации кадрового дефицита также помогает развитая система работы с персоналом, ориентированная на непрерывное развитие сотрудников внутри компании, а также активное взаимодействие с образовательными организациями, направленное на привлечение молодых специалистов в агрохолдинг.



По словам директора по аналитике и data science сервиса «Работа.ру» Елены Артемьевой, которую цитирует «Коммерсантъ», число вакансий в агропроме в июле 2023 года выросло на 18% год к году, а активных резюме — всего на 2%, что указывает на острый дефицит кадров. По ее словам, нехватке способствует растущая популярность неполной занятости, а также демографические проблемы: большое по численности взрослое поколение уходит на пенсию, а молодые работники не могут полностью закрыть вакансии.



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