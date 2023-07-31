Продажи мяса утки за три года выросли втрое

Утка перестает быть праздничным блюдом «Донстар»

Объем российского рынка мяса утка за три года вырос более чем в три раза, подсчитала аналитическая компания BusinesStat. Если в 2020 году в стране было продано 13,7 тыс. т этого вида мяса, то в 2021-м уже 24,5 тыс. т, а в 2022-м — 35,5 тыс. т. Аналитики BusinesStat объясняют столь заметный рост рынка тем, что сегмент мяса курицы близок к насыщению, и потребители все больше интересуются нетрадиционными видами мяса птицы. Кроме того, в 2019 году продажи мяса утки в России просели более чем на 40% и составили 11,5 тыс. т, поэтому текущий рост частично носит восстановительный характер.



За рассматриваемый период в России началось производство мяса утки на птицефабриках «Улыбино» (Новосибирская область) и «Центральная» (Владимирская область), отмечает BusinesStat. Также «Новые утиные фермы» (ГК «Дамате») запустила производство на базе обанкротившейся «Донстар» — в прошлом крупнейшего производителя мяса утки в стране.



«По итогам 2022 года “Дамате” увеличила производство мяса утки на 65% до 17,9 тыс. т в убойном весе, или 24,5 тыс. т — в живом. Положительная динамика обусловлена планомерной реализацией птицеводческого проекта компании в Ростовской области. В планах компании на текущий год — продолжить реализацию проекта в регионе и обеспечить стабильную работу предприятия», — прокомментировала «Агроинвестору заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко. Компания реализует продукцию из утки под брендом «Озёрка». Ассортиментная линейка включает как целую тушку утки, так и крупнокусковую и мелкокусковую продукцию: грудку и филе грудки, окорочок, голень и бедро утенка, рубленные полуфабрикаты, субпродукты. Также линейка включает разнообразные позиции в маринадах: утенок-табака, тушка в маринаде, кусковые и бескостные полуфабрикаты в маринаде.



Объясняя резкое — почти в два раза — увеличение объемов рынка мяса утки в 2021 году президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев обращает внимание на то, что физическое наличие утки на полках магазинов сделало эту продукцию более традиционной, а не сезонной. «Из Советского союза мы унаследовали привычку приготовления утки к праздничным событиям. Но наличие охлажденного мяса как в тушке, так и в разделке, прежде всего ножки (окорочка) и филе грудки, позволило сделать продажи утки круглогодичными», — рассказал эксперт «Агроинвестору». По его данным, около 80% продаж утки в России приходится на розничные сети, остальное — на сегмент HoReCa. «Наличие дистрибуции через федеральные сети позволило доставить утку в более отдаленные регионы от центров производства. Как правило, продукция такого рода реализуется на наиболее рентабельных рынках — в Москве и Санкт-Петербурге, только затем продажи проникают в города-миллионники и другие крупные агломерации», — отметил Давлеев.



«Основным драйвером развития продаж утки на сегодняшний момент является канал HoReCa. Однако и сетевой ритейл увеличивает объемы продаж утки, поскольку потребители уже узнали этот продукт и относительно чаще стали его покупать для домашнего приготовления», — считает исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Он добавляет, что за эти годы утка для российского потребителя перестала быть экзотикой и перешла в категорию пусть и не регулярного, но как минимум понятного потребления.



Рост потребительского спроса на утку в рознице и HoReCa — долгосрочная тенденция, он будет опережать средние темпы роста мясного рынка, уверен Давлеев. Эксперт не исключает, что в перспективе ближайших трех-пяти лет объем потребления мяса утки в России может достичь 60 тыс. т. «У утки был очень большой исторический провал, который сейчас начинает наверстываться по сравнению с другими видами мяса. Поэтому с точки зрения производства перспективы этого сегмента очень неплохие. У нас сейчас немного секторов, у которых такой рост», — отмечает глава Agrifood Strategies. Экспортный потенциал мяса утки он оценивает в 10-20 тыс. т, если «удастся решить вопросы по доступу на рынки других стран». Кроме того, в этом году ряд производителей мяса утки испытывают сложности с ресурсной базой по родительскому стаду, так как основными поставщиками племенного материала являются западные страны, добавляет он.



«У мяса утки есть рыночный потенциал, есть возможности к росту его производства и потребления, но при этом достичь такой же представленности, как по индейке, и тем более бройлеру, не получится просто потому, что это мясо “событийного потребления”. Утку покупают нерегулярно — в основном, чтобы приготовить особые блюда, которые не входят в ежедневный рацион», — рассуждает Корнеев. Он полагает, что перспективы утки во многом зависят от платежеспособности спроса: кроме всего прочего, у россиян должно быть достаточно денег как для розничного потребления утки, так и для потребления в сегменте HoReCa.



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