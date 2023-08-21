ФАС проверит обоснованность ценообразования на мясо птицы, корма и ветпрепараты

В конце июля стоимость куриного мяса достигла исторического максимума М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность ценообразования на мясо птицы, корма и ветеринарные препараты, соответствующие запросы направлены производителям. «Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).



Ранее о том, что ФАС начнет проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, сообщали РБК два участника совещания в Минсельхозе 10 августа. По словам одного из собеседников агентства, глава управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко говорила, что вопрос цен на курицу и свинину обсуждался и внутри ведомства. По итогам обсуждения ФАС направила группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» запрос, в котором попросила представить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин их повышения.



По данным Росстата, средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур с начала года по июль выросли на 11,5%, а в течение июля — на 6,99%, до 197,85 руб./кг. Рост цен на курицу у поставщиков российских ресторанов с начала марта по конец июля составил 20%, на свинину — на 30%, рассказал РИА «Новости» омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

По словам президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, цены на мясо птицы стабилизировались, как и прогнозировалось ранее. Мясо традиционно в конце августа несколько дешевеет за счет перераспределения расходов населения в сторону подготовки к новому учебному году, объясняет эксперт. Также влияет увеличение предложения сезонных овощей и фруктов, которыми ряд потребителей могут заменять белковую группу продуктов. Кроме того, подходит к концу шашлычный сезон, из-за чего спрос на мясо, особенно на наиболее доступную курицу, снижается.



Цены на корма сейчас стабильны благодаря высокому урожаю зерновых, и это нивелирует удорожание соевого шрота, продолжает Давлеев. По данным аналитического агентства Feedlot, на прошлой неделе он в среднем по России подорожал на 6% в недельном исчислении, достигнув цены 57 руб./кг из-за падения курса рубля. В то же время, продолжает эксперт, цены на ветпрепараты будут расти под влияние двух факторов: первый — требование Россельхознадзора о сертификации по GMP, вступающее в силу 1 сентября. Изменение приведет к сокращению предложения импортных ветпрепаратов и росту цен для тех, кто продолжит закупать продукцию иностранных производителей. Во-вторых, по словам Давлеева, цены растут пропорционально обменному курсу рубля, который резко упал по отношению к мировым валютам. Этот шлейф будет тянуться ближайшие полтора-два месяца, так как цены на многие ветпрепараты еще не пересчитывались по новому курсу, заключил он.



Собеседник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что за последнее время баланс спроса и предложения на рынке мяса птицы сильно изменился, но четких данных относительно факторов его корректировки у игроков рынка сейчас нет. По словам участников рынка, одним из факторов нестабильности цен является отсутствие внятной и качественной информации относительно факторов, влияющих на динамику спроса и предложения. В то же время информационная неопределенность вынуждает принимать решения в очень короткий промежуток времени и не позволяет выстроить долгосрочную стратегию поставок. Собеседник «Агроинвестора» говорит о необходимости проведения комплексных аналитических исследований, направленных на диагностику сложившейся ситуации и понимание сроков стабилизации факторов, влияющих на спрос и предложение.



В середине июля Минсельхоз сообщал, что подорожание мяса птицы в России носит сезонный характер. Кроме того, ведомство не видит тенденции снижения производства мяса птицы в России. По данным агроведомства, за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го производство птицы на убой (в живом весе) во всех хозяйствах увеличилось до 3,44 млн т (плюс 1,5%). «Динамика месяц к месяцу соответствует ежегодному сезонному тренду», — сообщало ведомство (цитата по ТАСС). Минсельхоз также ожидает роста показателей в отрасли по итогам 2023 года. Министерство ждет снижения цен на мясо в конце августа — начале сентября.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

