«Черкизово» инвестирует 3 млрд рублей в реконструкцию птицефабрик в Башкирии

«Черкизово» выкупила активы в Башкирии в конце прошлого года у «Траста» А. Гордеев

Группа «Черкизово» планирует вложить около 3 млрд руб. в реконструкцию двух птицефабрик и перерабатывающего завода в Башкирии, сообщила пресс-служба правительства республики. Средства будут направлены на закупку современных систем поддержания микроклимата, строительство инкубаториев и перерабатывающих мощностей, склада готовой продукции и очистных сооружений.



Проект главе Башкирии Радию Хабирову представил директор «Турбаслинских бройлеров» (входит в «Черкизово») Максим Зудин на «Инвестчасе». По его словам, в результате реконструкции ожидается увеличение объема выпуска мяса птицы на 28 тыс. т до 97 тыс. т в следующем году. Средства будут вложены в птицефабрики «Уфимская» и «Юбилейная», а также перерабатывающий завод в Турбаслах. Инвестору возместят часть затрат на приобретение технологического оборудования, а также строительство инженерной инфраструктуры, отметила пресс-служба регионального правительства.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что реконструкция этих предприятий действительно необходима. «Многие активы в России были построены заново в период с 2010 по 2015 годы. Теперь необходимо обновлять технологический парк, а также “затачивать” предприятие под собственные нужды, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Дело в том, что у “Черкизово” собственные производственные технологии. А самое главное, это цикл производства. Исходя из этого подбирается соответствующее оборудование, которое должно быть типовым по всем предприятиям группы». По его мнению, процесс, кроме замены старого оборудования, потребует и адаптации предприятий под производственный цикл агрохолдинга.



Компания «Турбаслинские бройлеры», ранее входившая в агрохолдинг «Русское зерно», была зарегистрирована в 2002 году в Благовещенске. На сайте предприятия сказано, что там производится около 70% мяса бройлера от всего объема его выпуска в Башкирии. В 2022 году выручка «Турбаслинских бройлеров» составила 7,6 млрд руб., убыток — 761,1 млн руб.



В конце 2022 года структура «Черкизово» была признана победителем аукциона по продаже активов «Русского зерна» в Башкирии, подконтрольных банку непрофильных активов «Траст». Активы были проданы по начальной цене — 6,37 млрд руб. при шаге аукциона в 127,4 млн руб. Единым лотом продавались права требования к АО «Птицефабрика Башкирия», АО «Турбаслинские бройлеры» на 3,1 млрд руб., а также акции этих компаний, 100% долей в ТД «Турбаслинский бройлер», компаниях «Башкирское зерно», «Башкирское зерно+» и «Уфимский комбинат хлебопродуктов».



С учетом объемов производства птицефабрик «Русского зерна» общая мощность «Черкизово» по производству мяса бройлеров составит около 900 тыс. т в живом весе, ранее сообщала «Агроинвестору» пресс-служба компании. Покупка данных активов призвана укрепить лидирующие позиции холдинга на российском рынке мяса птицы, а также дает компании возможность увеличить объемы продаж продукции в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Компания отмечала, что предприятия планируется модернизировать для обновления и расширения их производственных мощностей.



Давлеев ранее отмечал, что после прихода «Черкизово» в Башкортостан резкого увеличения производства мяса в республике ожидать не стоит. «Все будет зависеть от стратегии группы в отношении рынка и ее возможностей по развитию активов», — говорил он.



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