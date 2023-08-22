«Великолукский» агрохолдинг вложит 30 млрд рублей в новый завод

Продукция будет реализовываться не только в России, но и поставляться во Вьетнам, Гонконг и на Кубу «Великолукский»

«Великолукский агропромышленный холдинг» построит в Псковской области мясоперерабатывающий завод мощностью более 284 тыс. т полуфабрикатов и готовой продукции в год. Инвестиции в проект составят 30 млрд руб. Предприятие планируют запустить в первом квартале следующего года, а выйти на проектную мощность к 2028-му. Продукция будет реализовываться не только в России, но и поставляться на экспорт — во Вьетнам, Гонконг и на Кубу, говорится в сообщении Минэкономразвития.



В нем также уточняется, что министерство, Псковская область и компания ВСГЦ, входящая в «Великолукский агропромышленный холдинг», заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). «Всего в стране действует более 50 СЗПК, а инвестиционный портфель механизма близок к 3 трлн руб. Для регионов это значительный приток в экономику частных инвестиций и десятки тысяч будущих рабочих мест. Механизм СЗПК гарантирует инвестпроекту неизменность условий предпринимательской деятельности (налогов, таможенного регулирования, условий землепользования, градостроения и др.) и дает возможность компенсировать часть инфраструктурных затрат», — приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития Мурата Керефова.



Гендиректор «Великолукского мясокомбината» (входит в состав «Великолукского агропромышленного холдинга») Ольга Кузьмина пояснила «Коммерсанту», что предприятие будет выпускать мясные полуфабрикаты (фарши, стейки и т. д. ) в промышленной и потребительской упаковке и готовую продукцию (карбонад, окорок, грудинку). Расширение мощностей позволит нарастить объем производства этой продукции в два раза, так как текущие мощности работают на грани износа и не позволяют удовлетворить производственные планы по развитию животноводства, отметила она.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что масштаб данного проекта довольно большой как для внутреннего, так и для внешних рынков. Во-первых, из-за того, что сейчас наблюдается смещение потребительского спроса в сторону сырьевой группы продуктов ввиду их большей доступности по сравнению с полуфабрикатами. «Даже если предприятие ориентировано на замещение устаревших производственных мощностей, общий рост себестоимости и определенное снижение маржинальности несут риск того, что окупаемость проекта окажется более длительной, чем рассчитывают инициаторы проекта», — говорит собеседник «Агроинвестора».



Во-вторых, поставки полуфабрикатов на экспорт возможны только в случае соответствия цен на внешних рынках с ценовой конъюнктурой в России. «Говорить о подтвержденных долгосрочных поставках преждевременно: у российских компаний нет опыта многолетних контрактов с зарубежными покупателями», — добавляет он. С одной стороны, Вьетнам и Куба готовы закупать продукцию, но быстро такой поток поставок не сформировать — есть сложности как с логистикой, так и с международными платежами.



Ориентация проекта на экспорт является стратегически верной — он даст дополнительную рентабельность, но фактором успеха в сегодняшних реалиях будет наличие платежеспособного спроса на внутреннем рынке. По мнению собеседника «Агроинвестора», создавать предприятие, в котором экспортная доля будет превышать 30% в условиях нестабильности курса рубля и проблем с логистикой крайне рискованно. Кроме того, свинина и продукция из нее часто запрещаются к ввозу из-за вспышек африканской чумы свиней.



По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, у полуфабрикатов из свинины хорошие перспективы на внутреннем рынка, так как это удобная для дистрибуции продукция, которая пока представлена в магазинах в недостаточно широком ассортименте. По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), по итогам 2022 года потребление свинины в России выросло на 6% к предыдущему году, производство — на 5%. В 2023-м объем выпуска свинины может увеличиться на 2-4%, прогнозируют в ассоциации. При этом продажи в сегменте готовой продукции в последние годы были стабильными, поскольку потребители предпочитали более дешевое свежее мясо, сказал «Коммерсанту» руководитель НМА Сергей Юшин.



«Великолукский агропромышленный холдинг» занимается разведением и селекцией племенных животных, выращиванием зерна, производством кормов, глубокой мясопереработкой и конечной реализацией готовой продукции По данным Национального союза свиноводов, это пятый по величине производитель свинины в России с объемом производства 299 тыс. т.



В августе 2020 года «Агроинвестор» писал, что компания ВСГЦ начала строительство завода по убою и переработке мяса в Псковской области. Запуск первой очереди производства был намечен на конец 2022-го — начало 2023 года. Инвестиции в проект оценивались в 22 млрд руб. Тогда сообщалось, что завод будет представлять комплекс зданий с налаженным полным циклом производства мясной продукции.



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