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«Руском» модернизирует мясоперерабатывающий завод

Инвестиции в проект составят около 0,5 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Мощность предприятия останется прежней — оно будет выпускать до 48 тонн продукции в сутки
«Сибирские колбасы»
Мощность предприятия останется прежней — оно будет выпускать до 48 тонн продукции в сутки
«Сибирские колбасы»

Компания «Сибирские колбасы» (входит в аграрную группу «Руском») к лету 2023 года планирует ввести в эксплуатацию новое производственное здание мясоперерабатывающего завода в Омске, которое заменит старую площадку. Об этом «Коммерсанту» рассказал совладелец «Рускома» Тимури Латария. Инвестиции в модернизацию составят около 0,5 млрд руб.

Пуско-наладку оборудования планируется провести в феврале-марте 2023, производство будет запущено в мае следующего года. Мощность предприятия останется прежней — оно будет выпускать до 48 т готовой продукции в сутки. Директор «Сибирских колбас» Вячеслав Севостьянов уточнил изданию, что на новой площадке планируется развивать производство 20 товарных групп, а также выпускать новый ассортимент. Несмотря на то, что оборудование на завод закупается импортное, серьезных проблем с его поставками не было. Все контракты по техническому оснащению исполняются с сохранением заявленных сроков, сказал Севостьянов. 

Учитывая, что новый проект направлен не на расширение существующих производственных мощностей, а в рамках модернизации, он остается актуальным даже в сложившейся политико-экономической ситуации, считает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Сроки его окупаемости, учитывая экономические последствия введенных санкций, могут составить три-четыре года, учитывая уже налаженную систему сбыта, прокомментировала Петрова «Агроинвестору». 

По ее словам, российский рынок мясных полуфабрикатов и колбас очень конкурентный, в последние годы свои позиции укрепляют собственные торговые марки сетей, ежегодно увеличивающие свои доли в продажах главным образом за счет брендов эконом-сегмента. Петрова отметила, что производство мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов в 2021 году выросло на 4% в целом по России и снизилось на 2% в СФО. Производство колбасных изделий в 2021 году в стране увеличилось на 4%, а в СФО последние три года снижалось.  

По итогам января-августа 2022 года в целом наблюдается положительная динамика производства: плюс 7% по выпуску колбасных изделий и плюс 36% по полуфабрикатам, говорит Петрова. В СФО объемы выпуска колбасных изделий сократились на 7%, а полуфабрикатов — возросли на 3%. Средние цены производителей на полуфабрикаты в сентябре повысились на 11% в целом по России и на 8% — в СФО, на вареные колбасы — на 15% и 8% соответственно, сравнила она.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что спрос на продукцию глубокой переработки сейчас не растет, а в некоторых сегментах даже снижается. «Люди предпочитают более простые виды мяса. Возможно, модернизация объекта связана со снижением операционной себестоимости, и соответственно, повышением конкурентоспособности на рынке. Какие-либо маркетинговые ходы сейчас имеют очень слабое значение. Важна только цена», — сказал эксперт. По словам Корнеева, основное производственное оборудование сейчас зависит от импортных поставок, а вспомогательное и логистическое вполне можно приобрести на внутреннем рынке. ​

Группа «Руском» объединяет компании «Морозовская птицефабрика», «Рус­ком-агро», «Сибирские колбасы», «Алтайские колбасы» и др. Компания «Сибирские колбасы» основана в 1999 году и является ключевым участником производственной цепочки. Земельный банк холдинга — 30 тыс. га, также в его структуру входит комбикормовый завод мощностью 150 тыс. т с элеватором на 55 тыс. т единовременного хранения корма, свиноводческий комплекс (22 тыс. т свинины в год), производство мяса индейки (17,5 тыс. т в год), сеть магазинов «Мясная лавка „Сибирские колбасы“». Предприятия «Рус­кома» расположены в Омской, Тюменской областях и Алтайском крае.

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Екатерина Шокурова 

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