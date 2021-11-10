разделы

реклама

журналы

USD

70.854 (0,24%)

EUR

81.611 (-0,44%)

MOEX

4168.36 (-0,45%)

BRENT

84.41 (-0,44%)

Пшеница

792.4 (1,80%)

Сахар

19.9 (-0,10%)

USD

70.854 (0,24%)

EUR

81.611 (-0,44%)

MOEX

4168.36 (-0,45%)

BRENT

84.41 (-0,44%)

Пшеница

792.4 (1,80%)

Сахар

19.9 (-0,10%)

USD

70.854 (0,24%)

EUR

81.611 (-0,44%)

MOEX

4168.36 (-0,45%)

BRENT

84.41 (-0,44%)

Пшеница

792.4 (1,80%)

Сахар

19.9 (-0,10%)

USD

70.854 (0,24%)

EUR

81.611 (-0,44%)

MOEX

4168.36 (-0,45%)

BRENT

84.41 (-0,44%)

Пшеница

792.4 (1,80%)

Сахар

19.9 (-0,10%)

USD

70.854 (0,24%)

EUR

81.611 (-0,44%)

MOEX

4168.36 (-0,45%)

BRENT

84.41 (-0,44%)

Пшеница

792.4 (1,80%)

Сахар

19.9 (-0,10%)

Агрохолдинги России - 2021

Регионы

В Новосибирской области построили комбинат глубокой переработки мяса

Инвестиции составили почти 2 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Новое предприятие будет включать цеха обвалки, мясопереработки и упаковки
М. Стулов
Новое предприятие будет включать цеха обвалки, мясопереработки и упаковки
М. Стулов

«Сибирская продовольственная компания» (СПК) построила в Черепановском районе Новосибирской области мясокомбинат, занимающийся глубокой переработкой сырья, сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Минсельхоза Евгения Лещенко. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд руб. Мощность предприятия — около 10 тыс. т продукции в год. Сейчас предприятие работает «практически в режиме пуско-наладки».

«В первую очередь там подразумевается более глубокая переработка и практически безотходное производство. Полностью все виды продукции, вплоть до костей, рогов и копыт подлежат переработке, это позволит повысить рентабельность этого направления деятельности», — приводит ТАСС слова Лещенко. Ранее он говорил, что на комбинат планируется поставлять сырье не только из Новосибирской области, но из других регионов Сибири.

В 2019 году «Коммерсантъ» писал, что СПК построит мясоперерабатывающий завод мощностью 9,4 тыс. т к 2022 году. Тогда инвестиции в проект оценивались в 1,5 млрд руб. В 2020-м «Интерфакс» со ссылкой на слова Лещенко сообщал, что компания планирует расширить ассортимент и поставлять произведенную на предприятии продукцию на экспорт, в том числе в Китай, где из-за африканской чумы свиней возникли проблемы с собственным производством свинины. Новое предприятие будет включать цеха обвалки, мясопереработки, упаковки, писал «Интерфакс». Проект предусматривает также складские площади с четырьмя холодильными камерами вместимостью 70 т каждая.

Самое интересное
Пройдите опрос и получите три месяца подписки на онлайн-версию журнала «Агроинвестор»

Пройдите опрос и получите три месяца подписки на онлайн-версию журнала «Агроинвестор»

«Сибирская продовольственная компания» входит в «РМП-Холдинг» (99%), который является одним из ведущих производителей колбас и мясных деликатесов в России. Новосибирский завод СПК ввели в эксплуатацию в 1994 году. У холдинга собственная сырьевая база в республике Алтай и Новосибирской области, мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области. Производственные мощности СПК позволяют выпускать до 300 т колбас и мясных деликатесов в сутки. Учредители «РМП-Холдинга» — Алексей и Николай Зенковы.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №11, октябрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №11, октябрь 2021
Продукты в два клика. Российские компании наращивают объемы онлайн-продаж продовольствия

«Агроинвестор»

Продукты в два клика. Российские компании наращивают объемы онлайн-продаж продовольствия
Аграрные пошлины: эффект для рынка. Какими потерями грозят сельхозпроизводителям экспортные пошлины

«Агроинвестор»

Аграрные пошлины: эффект для рынка. Какими потерями грозят сельхозпроизводителям экспортные пошлины