В Новосибирской области построили комбинат глубокой переработки мяса

Новое предприятие будет включать цеха обвалки, мясопереработки и упаковки М. Стулов

«Сибирская продовольственная компания» (СПК) построила в Черепановском районе Новосибирской области мясокомбинат, занимающийся глубокой переработкой сырья, сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Минсельхоза Евгения Лещенко. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд руб. Мощность предприятия — около 10 тыс. т продукции в год. Сейчас предприятие работает «практически в режиме пуско-наладки».



«В первую очередь там подразумевается более глубокая переработка и практически безотходное производство. Полностью все виды продукции, вплоть до костей, рогов и копыт подлежат переработке, это позволит повысить рентабельность этого направления деятельности», — приводит ТАСС слова Лещенко. Ранее он говорил, что на комбинат планируется поставлять сырье не только из Новосибирской области, но из других регионов Сибири.



В 2019 году «Коммерсантъ» писал, что СПК построит мясоперерабатывающий завод мощностью 9,4 тыс. т к 2022 году. Тогда инвестиции в проект оценивались в 1,5 млрд руб. В 2020-м «Интерфакс» со ссылкой на слова Лещенко сообщал, что компания планирует расширить ассортимент и поставлять произведенную на предприятии продукцию на экспорт, в том числе в Китай, где из-за африканской чумы свиней возникли проблемы с собственным производством свинины. Новое предприятие будет включать цеха обвалки, мясопереработки, упаковки, писал «Интерфакс». Проект предусматривает также складские площади с четырьмя холодильными камерами вместимостью 70 т каждая.



«Сибирская продовольственная компания» входит в «РМП-Холдинг» (99%), который является одним из ведущих производителей колбас и мясных деликатесов в России. Новосибирский завод СПК ввели в эксплуатацию в 1994 году. У холдинга собственная сырьевая база в республике Алтай и Новосибирской области, мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области. Производственные мощности СПК позволяют выпускать до 300 т колбас и мясных деликатесов в сутки. Учредители «РМП-Холдинга» — Алексей и Николай Зенковы.

