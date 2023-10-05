Рынок ждет стабилизации цен на мясо

На прошедшей неделе розничная цена на свинину незначительно снизилась «КапиталАгро»

Повышенные оптовые цены на курицу и свинину — кратковременное явление, в скором времени рынок стабилизируется, и цены придут в норму. Такое мнение «Агроинвестору» озвучил директор дивизиона коммерции и маркетинга группы компаний «Сибагро» (второй в стране производитель свинины по итогам 2022 года) Петр Мизонов.



Рынок свинины тесно связан с рынком мяса птицы. По словам Мизонова, рост стоимости курицы заставил переработчиков обратить внимание на свинину, оптовые цены на которую на фоне роста производства оказались ниже, чем годом ранее. Однако спрос на свинину увеличился не только на внутреннем, но и на внешнем рынке: в этом году объем ее экспорта вырос на 60%, рассказал Мизонов. Вместе с тем, из-за длительного производственного цикла, а также некоторого уменьшения поголовья на фоне вспышек африканской чумы свиней быстро нарастить нужный объем производства свинины невозможно, отметил он.



По данным Росстат, производство свиней на убой в сельхозорганизациях за восемь месяцев этого года увеличилось на 5,9% до 3,64 млн т в живом весе. Производство птицы за этот же период выросло на 0,7% до 4,3 млн т в живом весе, при этом в августе оно снизилось на 3,5% относительно августа прошлого года.



На неделе с 26 сентября по 2 октября средние розничные цены на курицу выросли на 1%. В 66 регионах они увеличились в диапазоне 0,1-3,2%, в девяти не изменились, в 10 регионах Росстат зафиксировал снижение на 0,2-3,1%. При этом по сравнению с декабрем курица стала дороже на 24,4%. Свинина за прошедшую неделю подешевела на 0,02%, относительно декабря средняя розничная цена увеличилась на 9,84%.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее сообщила, что направила компаниям «Черкизово», ГАП «Ресурс» и «Приосколье» - крупнейшим в стране производителям мяса бройлера — запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен на мясо курицы. В начале августа министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что увеличение стоимости мяса носит сезонный характер, и осенью цены будут снижаться. На прошедшем недавно совещании в Минсельхозе птицеводческие компании отмечали, что в ближайшее время ожидается уменьшение цен, этому будет способствовать рост производства и сокращение сезонного спроса.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее говорил «Российской газете», что расширение объемов производства мяса птицы сдерживает нехватка рабочих рук в отрасли. Кроме того, сложилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация, также у производителей растут затраты, в том числе на логистику и оборудование.



В конце сентября аналитики NTech прогнозировали, что в ближайшие месяцы свинина в опте подешевеет, но к декабрю снова вырастет в цене, отыграв примерно половину падения. Что касается куриного мяса, то оно, по оценке аналитиков, продолжит дорожать, достигнув к концу года запретительных для использования в мясопереработке уровней.



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