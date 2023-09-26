NTech: в ближайшие месяцы свинина в опте подешевеет

Отпускные цены производителей свинины с 21 августа по 21 сентября снизились на 2% «Сибагро»

В ближайшие месяцы свинина в опте подешевеет, но к декабрю снова вырастет в цене, отыграв примерно половину падения, прогнозируют аналитики компании NTech. Что касается куриного мяса, то оно продолжит дорожать, достигнув к концу года запретительных для использования в мясопереработке уровней, сообщили «Агроинвестору» в NTech.



Факторов, влияющих на цены сейчас, и факторов, которые могут повлиять на цены в перспективе, очень много, отмечают аналитики компании. Свои прогнозы они основывали на сравнении понедельной динамики на основные виды мясного сырья за последние 24 недели (начиная с повышения цен на курицу на 15-ой неделе 2023 года — с 10 по 16 апреля), и пришли к выводу, что динамика цен в этом году коррелирует с тем, что наблюдалось на рынке в 2016, 2018 и 2021 годах.







По мнению аналитиков NTech, в среднесрочной перспективе наиболее вероятен сценарий-комбинация 2016 и 2018 годов. Исходя из этого, они прогнозируют, что к 55 неделе (1 ноября) свиньи в живом весе могут подешеветь до 115 руб./кг по сравнению со 135 руб./кг на 37 неделе (11-17 сентября), но к 48 неделе (1 декабря) подорожают до 126 руб./кг. Свинина в полутушах, по оценке аналитиков, подешевеет со 197 руб./кг до 169 руб./кг, но к декабрю станет стоить в среднем 185 руб./кг. Стоимость окорока может снизиться с 295 руб./кг до 255 руб./кг, но затем вырастет в цене до 277 руб./кг. Лопатка к началу ноября может стоит 254 руб./кг, подешевев с 290 руб. в сентябре, но к декабрю ее стоимость увеличится до 268 руб./кг.



Куриное мясо механической обвалки, согласно расчетам NTech к ноябрю может подорожать до 106 руб./кг с 92 руб./кг на 37 неделе этого года, к декабрю — до 109 руб./кг. Куриное филе, по прогнозу аналитиков может подорожать соответственно до 390 руб./кг и 392 руб./кг с 364 руб./кг.



На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на Минсельхоз сообщал, что отпускные цены производителей свинины с 21 августа по 21 сентября снизились на 2%. «Животноводческая отрасль в 2023 году демонстрирует устойчивый рост показателей, в том числе в сегменте свиноводства. Рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины», — отмечало ведомство. Оно уточняло, что за счет ввода новых мощностей в январе-августе производство свиней на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 5,9% до 3,6 млн т в живом весе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Минсельхоз ожидает сохранения позитивной динамики по итогам года.



Летом отраслевые аналитики отмечали рост цен на свинину и мясо птицы, Минсельхоз объяснял это сезонным фактором и увеличением спроса. 9 августа глава ведомства Дмитрий Патрушев говорил, что министерство ожидает снижения цен на мясо в конце лета — начале осени. В конце августа Минсельхоз уточнял, что среди факторов удорожания мяса птицы также увеличение производственных издержек.



По данным Росстата, за неделю с 12 по 18 сентября куры в рознице подорожали в среднем на 1,25%, по сравнению с декабрем 2022 года рост составил 21,69%. Средняя розничная цена на свинину (кроме бескостного мяса) за неделю увеличилась на 0,41%, относительно декабря — на 9,32%.



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