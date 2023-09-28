Китай разрешил поставки свинины из России спустя 15 лет

Китай ежегодно импортирует около 2,5-3 млн тонн свинины и субпродуктов свиноводства Д. Абрамов

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая отменило ограничения на экспорт свинины из России, сообщил Россельхознадзор. Решение было принято после анализа системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. ГТУ дополнительно сформулирует инспекционные и карантинные требования к российским поставкам свинины. Запрет на поставки свинины из России в Китай действовал с 2008 года из-за распространения АЧС.



Россельхознадзор в течение последних 10 лет проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая, отмечается в сообщении. Процедура включала переговорный процесс, в том числе в рамках специализированных двусторонних рабочих групп, организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами государственного надзора за безопасностью свиноводческой продукции и другую работу.



После снятия ограничений на экспорт свинины в Китай, России предстоит трудная конкуренция за этот рынок. Однако еще не все формальности пройдены, включая получение ветеринарного сертификата, отметил в беседе с РИА «Новости» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Был сделан один из самых важных шагов для открытия китайского рынка: они официально признали регионализацию России по АЧС, и, соответственно, все ограничения, которые были введены в 2008 году, отменяются», — сказал Ковалев, уточнив, что это не означает начало поставок сразу же.



Теперь необходимо провести большую работу по согласованию ветеринарных сертификатов, которая может занять несколько месяцев, сказал Ковалева. «Потенциал рынка очень большой — Китай ежегодно импортирует около 2,5-3 млн т свинины и субпродуктов свиноводства. На этом рынке присутствуют крупнейшие производители мира, такие как Бразилия, США, Канада и Испания. Поэтому, если мы получим официальное разрешение и согласованный ветеринарный сертификат, нас ждет трудная конкуренция за этот рынок», — подчеркнул он. По оценке НСС, Россия в прошлом году произвела почти 5,8 млн т свинины в живом весе, в 2023-м ожидается рост выпуска на 5%.



По данным директора Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктора ветеринарных наук, профессора Дениса Колбасова, китайский рынок полностью восстановился после вспышки АЧС, структура производства изменилась, и теперь основная часть сосредоточена в промышленном секторе. Эксперт сказал «Агроинвестору», что объем производства близок к потребностям китайского рынка, а возможно, уже начал их превышать, что привело к существенному снижению цен на свинину в Китае. «Стоит дождаться согласования условий ввоза российской свинины в Китай и уже после этого делать какие-то выводы о влиянии снятия запрета на российский рынок», — отметил Колбасов.



На фоне новости о снятии ограничений, акции «Русагро» выросли на 6,37% — до 1,2 тыс. руб. за бумагу по состоянию на 14:30 мск, следует из данных Московской биржи. Рост котировок также наблюдался в бумагах группы «Черкизово», акции прибавили 2,22% — до 42,55 руб. по состоянию на 14:29 мск.



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