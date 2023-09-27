ГАП «Ресурс» может купить комплекс по производству мяса в Кабардино-Балкарии

Комплекс может быть перепрофилирован для выращивания бройлеров ГАП «Ресурс»

ГАП «Ресурс», крупнейший в России производитель мяса бройлера, может приобрести комплекс по производству мяса «Меркурий АПК "Прохладненский"» в Кабардино-Балкарии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра сведений о банкротствах. ООО «Ставропольский бройлер», входящее в группу, предложило 854,42 млн руб. за актив и стало победителем торгов. В ГАП «Ресурс» не стали комментировать «Агроинвестору» эту информацию.



Комплекс «Меркурий АПК "Прохладненский"» ранее входил в холдинг «Меркурий Агро» семьи экс-сенатора Вячеслава Дерева. Компания включала свиноводческий комплекс, цех по убою, комбикормовый завод и 10,5 тыс. га сельхозземель. Однако в 2016 году на предприятии возникла вспышка африканской чумы свиней, в 2019 году в компании началась процедура банкротства. Комплекс, вероятно, будет использоваться ГАП «Ресурс» для птицеводства, сказал «Коммерсанту» местный чиновник.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что приобретение «Прохладненского» - это диверсификация бизнеса. ГАП «Ресурс» становится многопрофильным агрохолдингом, поэтому приобретение идет в рамках развития одного из бизнес-направлений компании. По мнению Корнеева, «Ресурс» успешно справится с управлением новым предприятием, так как у компании есть все необходимое для его интеграции, в частности, по сырьевой базе и каналам сбыта.



«Приобретение такого рода активов обычно идет по одному из двух сценариев: либо это запуск в рамках самостоятельного обособленного подразделения, либо интеграция в цепочку бизнес-направления. Это зависит прежде всего от инфраструктуры и обеспеченности ресурсами». — рассуждает эксперт. По его мнению, ГАП «Ресурс» продолжит свою инвестиционную программу по новым активам, причем не только в мясном секторе. «У компании очень хорошие позиции на российском и зарубежном рынках. Они активно развивают экспортное направление», — подчеркнул Корнеев.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что в условиях насыщения внутреннего рынка мяса птицы вопрос концентрации остается острым, поэтому и ГАП «Ресурс», и группа «Черкизово» продолжают негласную борьбу за лидерство по объемам производства. Он также отметил, что комплексы в южных регионах России являются оптимальными для увеличения экспорта через порт Новороссийск. Сельхозземля также может быть интересна ГАП «Ресурс» для выращивания подсолнечника для собственных маслоэкстракционных заводов.



В январе-июле 2023 года производство птицы на убой в России выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпуск охлажденного мяса птицы увеличился на 1,8%. В конце июня замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что Россия полностью обеспечена мясом птицы собственного производства. «Птицеводство занимает лидирующее положение среди всех подотраслей животноводства. Доля птицы в общем производстве мяса составляет 43,5%. В прошлом году в хозяйствах всех категорий объем превысил 7 млн т в живом весе, увеличившись на 4,3%. В настоящее время положительная динамика сохраняется», — приводила пресс-служба Минсельхоза слова Разина.



ГАП «Ресурс» по итогам прошлого года произвела более 1 млн т мяса бройлера в живом весе, заняв, по данным Национального союза птицеводов, 15,4% рынка. Также компания является крупнейшим экспортером мяса птицы, в прошлом году она поставила на внешний рынки 144 тыс. т продукции, увеличив результат на 15% относительно 2021 года.



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