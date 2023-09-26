В Красноярском крае на аукцион снова выставлена птицефабрика «Бархатовская»

Птицефабрика выпускает около 200 млн яиц в год Птицефабрика «Бархатовская»

В Красноярском крае на аукцион выставили птицефабрику «Бархатовская», одного из ведущих производителей яиц в регионе. Стартовая цена для 100% акций птицефабрики составит 700 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на Агентство по управлению государственным имуществом края. Там отметили, что шаг повышения начальной цены на аукционе будет составлять 35 млн руб. Задаток для участия в аукционе составит 140 млн руб. Заявки на участие в аукционе можно подать до 1 декабря, он состоится 8 декабря.



В апреле 2022 года была определена рыночная стоимость акций птицефабрики «Бархатовская» в размере 1,07 млрд руб., был проведен соответствующий аукцион. Задаток для участия в этом аукционе составлял 214 млн руб. Однако птицефабрику не удалось продать из-за отсутствия заявок. В данный момент 100% акций птицефабрики находится в собственности края.



Директор консалтинговой компании «НЭО» Елена Варламова сказала «Агроинвестору», что считает данный лот интересным для опытного отраслевого участника. Отсутствие заявок на приобретение на прошлом аукционе она связывает с изначально завышенной ценой лота. «Считаем, что в этот раз аукцион должен состояться, так как цена продажи, по нашему мнению, отражает рыночную стоимость. Но нужно смотреть на текущее состояние производственных активов птицефабрики и необходимость дополнительных инвестиций», — отметила эксперт.



Она добавила, что исторически рынок яиц в России показывает стабильно высокий уровень потребления на внутреннем рынке, но за счет экспорта он демонстрирует прирост производства год к году. С 2012 года экспорт яйца из России увеличился в два раза, эта тенденция будет сохраняться и дальше, уверена Варламова. Поэтому она считает необходимым повышение мощности действующих предприятий и открытие новых для равномерного производства яйца в разных регионах страны. «Яйцо — это социально важный продукт и необходимо, чтобы внутренний рынок был обеспечен им в каждом регионе», — добавила она.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, такие объекты создавались и работают исключительно как предприятия, снабжающие региональные центры. «Смысл их существования не в высокой эффективности, а именно в доступности и свежести продукции. Поэтому такие предприятия существуют только в том случае, если у них есть развитая локальная клиентская база, которая гарантирует сбыт продукции. В противном случае они проигрывают производителям из других регионов, где показатели эффективности выращивания и себестоимость производства ниже», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Рынок пищевого яйца в России достаточно хорошо сбалансирован, что позволяет поддерживать баланс между удовлетворением спроса потребителей и рентабельностью отрасли, продолжает Корнеев. По мнению эксперта, новый инвестор неизбежно столкнется с необходимостью предоставления ценового дисконта, потому что рынок яйца устроен так, что оно может перевозиться на достаточно большие расстояния. «Выход на рынок неизбежно заставит предприятие вытеснить с рынка действующих поставщиков, которые могут быть из других регионов. Это можно сделать только за счет ценового дисконта», — отметил Корнеев. По его мнению, в такого рода предприятия сейчас могут заходить только профильные инвесторы с собственными средствами. Это объясняется тем, что ключевая ставка достаточно высокая для инвестиционных проектов.



Птицефабрика «Бархатовская» является одним из крупнейших производителей яиц в Красноярском крае, в 35 км от города Красноярск. Предприятие занимает второе место в регионе по объему производства яиц. Около 50% продукции птицефабрики реализуется на территории Красноярского края. Еще 40% отправляется на Дальний Восток и в регионы Восточной Сибири, 10% — в европейскую часть России. Ежедневно компания производит более 600 тыс. яиц, в год — свыше 200 млн штук.



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