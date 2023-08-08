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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Таврос» приобрел компанию-производителя пищевого яйца

Это второй актив в новом для агрохолдинга направлении

| Агроинвестор |

Рентабельность в бизнесе по производству яиц в среднем составляет 3-6%
Рентабельность в бизнесе по производству яиц в среднем составляет 3-6%

Структура агрохолдинга «Таврос» стала владельцем производителя пищевого яйца «Советская агрофирма» (Кировская область). В 2022-м птицефабрика планировала выпустить 265 млн яиц, сообщало правительство региона. В этом году, по словам источника «Коммерсанта» на рынке, предприятие должно произвести 320-325 млн яиц. Представитель агрохолдинга сказал изданию, что приобретение актива «соответствует стратегии группы». Условия сделки там не раскрыли, но добавили, что «покупатель и продавец выразили желание продолжить сотрудничество».

В новое для себя направление — производство яйца — «Таврос» вышел в конце 2022-го. Тогда «Управление агроактивами», входящее в группу, приобрело «Птицефабрику “Башкирская”» мощностью 750 млн яиц в год у группы компаний «» за 2 млрд руб. Источники «Коммерсанта» говорят об интересе «Тавроса» к покупке птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае мощностью 650 млн яиц в год. Этот актив на торги в мае по начальной цене 2 млрд руб. выставил банк «Траст», но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

По данным Росстата, в первой половине 2023-го производство яиц выросло на 2,5% год к году, до 23,3 млрд штук. В июне яйца в рознице в среднем стоили 77,3 руб. за десяток, что примерно на 4,1% дороже, чем годом ранее, и на 2,47% дешевле, чем в мае.


Исполнительный директор компании Константин Корнеев говорит, что рынок столового яйца достаточно гармонизирован с точки зрения спроса и предложения. По его словам, рентабельность в этом бизнесе в среднем составляет 3-6%, что является не очень высоким показателем, но зато стабильным. Это и могло привлечь «Таврос», считает эксперт. 

Сейчас в производстве пищевого яйца есть только одна сложность — рост себестоимости, продолжает Корнеев. «Среди основных рисков яичного направления прежде всего следует выделить рост себестоимости на фоне того, что полностью компенсировать его не представляется возможным из-за высокой конкуренции на этом рынке», — прокомментировал он «». Корнеев также говорит, что, по прогнозам, скорее всего, спрос на яйцо может увеличиться в связи с его доступностью для потребителей и вероятным изменением структуры расходов на питание.

Гендиректор Галина Бобылева также отмечает, что пищевое яйцо сегодня может быть самым доступным источником животного белка, в то время как цены на мясо активно растут. Президент Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что, контролируя птицефабрики в нескольких регионах, можно получить лучшие условия для дистрибуции от федеральных сетей, а в перспективе — вложиться в развитие глубокой переработки яйца (жидкое яйцо, сухие смеси и т. п.), в чем сейчас есть высокая потребность. 

Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. На сайте компании говорится, что ее земельный банк составляет 163 тыс. га, она занимается племенным и товарным свиноводством, растениеводством, мясопереработкой, производством комбикормов, сахара, кондитерских изделий. Входящая в агрохолдинг «» по итогам 2022 года заняла 13-е место по выпуску свинины в России, произведя 101,3 тыс. т продукции в живом весе, по данным . В конце июня Альфа-банк стал владельцем 19,01% управляющей компании «Таврос», головной структуры агрохолдинга, принадлежащего управляющему партнеру Рустему Миргалимову. Его доля в УК сократилась до 80,98%. 

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