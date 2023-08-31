«Дары природы», «Роскар» и «Приневское» вложат 8 млрд рублей в увеличение производства

Компания «Дары Природы» заключила соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса по выращиванию томатов «Дары природы»

На 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь» в Ленинградской области были подписаны соглашения о кратном увеличении производства томатов, яиц и зерна, сообщила пресс-служба регионального правительства. Соглашения подписали компании «Дары природы», «Роскар» и «Приневское». Инвестиции в экономику региона в сумме по трем проектам составят около 8 млрд руб.



Согласно сообщению, компания «Дары Природы» заключила соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса по выращиванию томатов. Его площадь составит 11,5 га, объем производства — 3,2 тыс. т в год. Стоимость проекта составляет 4,9 млрд руб. Птицефабрика «Роскар» подписала соглашение о модернизации птицеводческого комплекса, что позволит увеличить производство яиц на 300 млн штук в год. Сумма соглашения составляет 2,5 млрд руб. Племенной завод «Приневское» намерен вложить 680 млн руб. в создание зерносушильного комплекса на 13 тыс. т зерна в год.



Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что регион заинтересован в укреплении сотрудничества с инвесторами и поддерживает расширение сельхозпроизводства.



Руководитель направления «Растениеводство» компании «Интерагро» Наталья Давыденко сказала «Агроинвестору», что у проекта строительства комплекса по выращиванию томатов хорошие перспективы. «Обеспеченность томатами собственного производства во внесезонное время пока недостаточна. Проект современный, конечно, его продукция будет востребована», — считает Давыденко. Она добавляет, что современная автоматизированная теплица позволит вырастить продукт высокого качества.



Проблема инвестора — возрастающая конкуренция на рынке, продолжает она. «Если будет разработана правильная маркетинговая стратегия, а качество продукции будет соответствовать запросам потребителей, то с реализацией особых проблем возникнуть не должно, как и с поставкой технологического оборудования, — рассуждает Давыденко. — Рынок адаптируется к экономическим реалиям, есть отечественные производители оборудования, накоплен опыт в производстве таких систем».



Сегодня, по данным ассоциации «Теплицы России», срок возврата кредита, который дается под тепличные проекты, увеличен до 12 лет. Давыденко считает, что проект будет окупаться достаточно долго. «Если государство примет решение о том, что тарифы на электроэнергию и энергоносители для сельхозпроизводителей, а особенно для тепличных комплексов, будут снижены, тогда срок окупаемости может быть существенно сокращен. Мы склонны думать о том, что решение будет положительным», — отметила она. По ее данным, в структуре затрат более 40% — это отопление и поддержание микроклимата.



Эксперт консалтинговой компании «НЭО» Елена Варламова говорит, что у всех заявленных проектов есть перспективы, так как они связаны с сектором АПК, который стабильно демонстрирует спрос на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. «Исторически рынок яиц в России показывает стабильно высокий уровень потребления внутри страны, но за счет экспорта отрасль демонстрирует прирост производства год к году, — сказала эксперт «Агроинвестору». — С 2012 года экспорт яйца из России увеличился в два раза, и эта тенденция будет сохраняться и дальше». На этом фоне нужно увеличивать мощности действующих предприятий и открывать новые для равномерного производства яйца в разных регионах, считает Варламова.



Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Елизавета Уткина считает, что инвестиционные проекты для увеличения выпуска и модернизации мощностей критически важны в отрасли АПК, их реализация поддерживает продовольственную безопасность. «Заявленные проекты направлены на рост предложения, что при достижении запланированных целей позитивно скажется на ценовой динамике. В условиях продуктовой инфляции это можно оценивать как положительный фактор», — сказала она «Агроинвестору».



По ее словам, в периоды макроэкономических шоков компании зачастую сокращают программы капзатрат или вовсе отказываются от них. Это нужно для экономии средств, но в перспективе негативно сказывается как на развитии компаний, так и на состоянии экономики в целом. Возможность получения господдержки для представителей отрасли не только в рамках льготного кредитования операционной деятельности, но и при реализации инвестиционных проектов играет важную роль в развитии АПК, уверена Уткина.



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