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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Дары природы», «Роскар» и «Приневское» вложат 8 млрд рублей в увеличение производства

Спрос на российскую продукцию АПК есть и на внутреннем, и на внешнем рынках

| Агроинвестор |

Компания «Дары Природы» заключила соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса по выращиванию томатов
Компания «Дары Природы» заключила соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса по выращиванию томатов

На 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь» в Ленинградской области были подписаны соглашения о кратном увеличении производства томатов, яиц и зерна, сообщила пресс-служба регионального правительства. Соглашения подписали компании «Дары природы», «» и «Приневское». Инвестиции в экономику региона в сумме по трем проектам составят около 8 млрд руб.

Согласно сообщению, компания «Дары Природы» заключила соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса по выращиванию томатов. Его площадь составит 11,5 га, объем производства — 3,2 тыс. т в год. Стоимость проекта составляет 4,9 млрд руб. Птицефабрика «» подписала соглашение о модернизации птицеводческого комплекса, что позволит увеличить производство яиц на 300 млн штук в год. Сумма соглашения составляет 2,5 млрд руб. Племенной завод «Приневское» намерен вложить 680 млн руб. в создание зерносушильного комплекса на 13 тыс. т зерна в год.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что регион заинтересован в укреплении сотрудничества с инвесторами и поддерживает расширение сельхозпроизводства.

Руководитель направления «Растениеводство» компании «Интерагро» Наталья Давыденко сказала «», что у проекта строительства комплекса по выращиванию томатов хорошие перспективы. «Обеспеченность томатами собственного производства во внесезонное время пока недостаточна. Проект современный, конечно, его продукция будет востребована», — считает Давыденко. Она добавляет, что современная автоматизированная теплица позволит вырастить продукт высокого качества.

Проблема инвестора — возрастающая конкуренция на рынке, продолжает она. «Если будет разработана правильная маркетинговая стратегия, а  качество продукции будет соответствовать запросам потребителей, то с реализацией особых проблем возникнуть не должно, как и с поставкой технологического оборудования, — рассуждает Давыденко. — Рынок адаптируется к экономическим реалиям, есть отечественные производители оборудования, накоплен опыт в производстве таких систем».

Сегодня, по данным ассоциации , срок возврата кредита, который дается под тепличные проекты, увеличен до 12 лет. Давыденко считает, что проект будет окупаться достаточно долго. «Если государство примет решение о том, что тарифы на электроэнергию и энергоносители для сельхозпроизводителей, а особенно для тепличных комплексов, будут снижены, тогда срок окупаемости может быть существенно сокращен. Мы склонны думать о том, что решение будет положительным», — отметила она. По ее данным, в структуре затрат более 40% — это отопление и поддержание микроклимата.

Эксперт консалтинговой компании Елена Варламова говорит, что у всех заявленных проектов есть перспективы, так как они связаны с сектором АПК, который стабильно демонстрирует спрос на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. «Исторически рынок яиц в России показывает стабильно высокий уровень потребления внутри страны, но за счет экспорта отрасль демонстрирует прирост производства год к году, — сказала эксперт «». — С 2012 года экспорт яйца из России увеличился в два раза, и эта тенденция будет сохраняться и дальше». На этом фоне нужно увеличивать мощности действующих предприятий и открывать новые для равномерного производства яйца в разных регионах, считает Варламова. 

Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Елизавета Уткина считает, что инвестиционные проекты для увеличения выпуска и модернизации мощностей критически важны в отрасли АПК, их реализация поддерживает продовольственную безопасность. «Заявленные проекты направлены на рост предложения, что при достижении запланированных целей позитивно скажется на ценовой динамике. В условиях продуктовой инфляции это можно оценивать как положительный фактор», — сказала она «».

По ее словам, в периоды макроэкономических шоков компании зачастую сокращают программы капзатрат или вовсе отказываются от них. Это нужно для экономии средств, но в перспективе негативно сказывается как на развитии компаний, так и на состоянии экономики в целом. Возможность получения господдержки для представителей отрасли не только в рамках льготного кредитования операционной деятельности, но и при реализации инвестиционных проектов играет важную роль в развитии АПК, уверена Уткина.

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