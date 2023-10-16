KFC и Rostic’s сообщили о дефиците куриного мяса

Минсельхоз сообщил, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы А. Гордеев

Сети быстрого питания Rostic’s и KFC сообщили о дефицит куриного мяса. Так, пресс-служба «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России) сообщила РИА «Новости», что сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом. Наличие проблемы подтвердил и глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро вопрос разрешится. По его мнению, это связано с дефицитом кадров на птицефабриках, а также с нарушением логистических цепочек, увеличением стоимости кормов и издержек.



При этом источник «Коммерсанта» среди производителей мяса птицы говорит, что «Юнирест» как крупный потребитель «пытается накалить ситуацию на рынке». По его словам, компания предъявляет специфические требования к продукции в части фасовки и упаковки и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщик почти не может корректировать цены при изменении рыночной конъюнктуры. Другой источник издания на рынке добавляет, что жесткие условия закупок KFC связаны с сильной зависимостью от одного продукта.



Некоторые другие участники рынка — «Вкусно — и точка», сеть «Раковая», «Андерсон» и ресторатор Дмитрий Левицкий — не наблюдают серьезного дефицита курицы. Однако основатель сервиса по продаже продуктовых наборов Elementaree Ольга Зиновьева сказала «Коммерсанту», что проблема наблюдается и у других участников рынка с апреля. По ее словам, сейчас каждая поставка курицы и индейки урезается в объеме на 10-30%.



Кроме того, в «Андерсоне» отмечают сложность закупок индейки. «Поставщики теперь отправляют продукцию только на экспорт и в розничные сети», — добавил представитель ресторана. Он сообщили, что индейка выросла в цене с 340 руб./кг в июле до 460 руб./кг в октябре. Коммерческий директор производителя индейки «Дамате» Дарья Лащенко объясняет это увеличением затратной части при выпуске мяса птицы. При этом заметный рост закупочных цен на птицу волнует всех опрошенных изданием операторов общепита.



Минсельхоз заявил, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Однако в первую очередь, по данным Национального союза птицеводов, удовлетворяются потребности населения в социально значимых товарах, в том числе через торговые сети. «В условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности. По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли», — отметили в министерстве (цитата по РБК).



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, текущая нехватка продукции в сетях Rostic’s связана с несколькими причинами. Во-первых, наличие специфических требований по разделке, упаковке и качеству, которые не каждая фабрика может обеспечить, что уже сокращает пул потенциальных партнеров, объясняет эксперт. Во-вторых, ассортимент закупки сети включает только разделку: прежде всего, голени и крылья, а сейчас на фоне роста цен произошла ребалансировка спроса, и рынку стало нужно больше тушки — она более доступна для потребителей, чем отдельные части. «Соответственно, производство разделки снизилось, и ее в моменте стало меньше для клиентов из HoReCa», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. При этом дефицита курицы сейчас в стране нет, а производство постепенно растет, обращает внимание Корнеев, цены на мясо птицы также стабилизируются.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов говорит, что не только рестораны, но и некоторые мясопереработчики жалуются на снижение предложения индейки. По его словам, это объясняется увеличением спроса и потребления индейки на фоне повышения цен на товары-субституты — свинину и бройлера. Кроме того, часть птицефабрик перевели производство с индейки на бройлера, который сейчас более рентабелен. По информации НАПИ, по итогам первых шести месяцев этого года производство индейки увеличилось на 5,5%, рост за 2023-й может составить 3-5%.



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