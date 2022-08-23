Группа «Черкизово» снизила продажи мяса бройлера

Средняя цена реализации мяса бройлера увеличилась на 11,8% Д. Абрамов

В первом полугодии 2022 года группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса и мясных продуктов в России, снизила объем продаж мяса бройлера в натуральном выражении. Как сообщила пресс-служба агрохолдинга, показатель упал на 1,4% относительно аналогичного периода 2021-го, до 354,7 тыс. т.



При этом средняя цена реализации мяса бройлера увеличилась на 11,8% и составила 144,9 руб./кг, а продажи в фудсервис и на экспорт выросли в два раза. В итоге выручка сегмента увеличилась на 11,2% до 51,6 млрд руб. Валовая прибыль в сегменте «курица» снизилась на 1,2% в годовом сопоставлении и составила 10,8 млрд руб. Валовая маржа сократилась с 23,2% в первом полугодии 2021 года до 20,5%. Операционная прибыль снизилась до 6,1 млрд руб. по сравнению с 7,1 млрд руб. в первом полугодии прошлого года. Операционная рентабельность сократилась до 11,5% против 15,1% год назад, говорится в сообщении. При этом компания нарастила продажи мяса индейки на 60,4% до 38 тыс. т в натуральном выражении и на 83,5% до 7,8 млрд руб. — в денежном. Средняя цена реализации достигла 203,6 руб./кг.



Объем продаж свинины за первое полугодие увеличился на 1,4% до 65,8 тыс. т. Компания отметила, что в основном это связано с завершением процесса консолидации предприятия «Самсон — Продукты Питания» в апреле 2022 года. Выручка сегмента «свинина» увеличилась на 13,2% до 12,3 млрд руб. Средняя цена реализации живых свиней увеличилась на 10% до 111 руб./кг, туш — не изменилась и составила 156,8 руб./кг, а смешанная средняя цена реализации продукции B2B/B2C выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Валовая прибыль в этом сегменте снизилась на 92,3% и составила 0,4 млрд руб. по сравнению с 5,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении «Черкизово». Компания объяснила это ростом себестоимости и отрицательным значением чистого изменения справедливой стоимости биологических активов. Валовая рентабельность свиноводческого сегмента сократилась до 2,3% по сравнению с 31,1% годом ранее. Операционный убыток сегмента «свинина» составил 0,4 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 4,3 млрд руб. в первом полугодии 2021 года. Операционная рентабельность снизилась до минус 2,4% с плюс 26,7% годом ранее.



В свою очередь продажи в сегменте мясопереработки за полугодие выросли на 3,6% до 62,6 тыс. т, а средняя цена реализации — на 33% до 274,3 руб./кг. Динамика, в частности, связана с оптимизированной структурой реализации продукции. На этом фоне выручка выросла на 37,1% в годовом сопоставлении и составила 17,1 млрд руб. Валовая прибыль сегмента благодаря росту продаж увеличилась до 3 млрд руб. (в первом полугодии 2021 года — 0,7 млрд руб.). В результате валовая рентабельность составила 17,3% против 5,8% за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба агрохолдинга.



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