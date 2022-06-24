ФАС закончила проверку «Мираторга»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила проверку торговой компании «Мираторг», которая длилась два месяца. По ее результатам сотрудники службы не выявили признаков нарушения антимонопольного законодательства, сообщила компания.
В апреле «Агроинвестор» писал, что в ходе контрольных мероприятий ведомство планировало изучить цепочку поставок мяса и ценообразования на продукцию. Причина проверки не уточнялась. Сама компания отмечала, что ей «совершенно неясны мотивы проведения проверки без веских на то причин».
По информации «Мираторга», в ходе проверки ФАС осматривала территории, помещения и документы компании. «Сотрудники ФАС досконально изучили деятельность как компании, так и персонала организации, осмотру подверглись рабочие места и документация, — уточняет пресс-служба агрохолдинга. — Также были проанализированы торгово-сбытовая политика по реализации продукции, сведения о поставщиках сырья, реестр контрагентов, сведения о ценообразовании товаров и себестоимости, штатное расписание». В результате проверки компания получила акт об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.
По данным Росстата, к 17 июня средние розничные цены на говядину увеличились на 13,78% относительно декабря 2021 года, свинина подорожала на 1,08%, куры — на 2,93%. В целом инфляция в годовом выражении составила 16,42%. По итогам 2022 года при неблагоприятном сценарии среднегодовые оптовые цены на свинину могут снизиться на 5-10%, прогнозирует Национальный союз свиноводов. При этом производители мяса и продукции мясопереработки отмечают рост себестоимости на фоне удорожания средств и компонентов производства.
«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Кроме свинины и говядины агрохолдинг выпускает розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции и розничной торговлей.
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