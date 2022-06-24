ФАС закончила проверку «Мираторга»

ФАС проанализировала торгово-сбытовую политику компании Е. Разумный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила проверку торговой компании «Мираторг», которая длилась два месяца. По ее результатам сотрудники службы не выявили признаков нарушения антимонопольного законодательства, сообщила компания.



В апреле «Агроинвестор» писал, что в ходе контрольных мероприятий ведомство планировало изучить цепочку поставок мяса и ценообразования на продукцию. Причина проверки не уточнялась. Сама компания отмечала, что ей «совершенно неясны мотивы проведения проверки без веских на то причин».



По информации «Мираторга», в ходе проверки ФАС осматривала территории, помещения и документы компании. «Сотрудники ФАС досконально изучили деятельность как компании, так и персонала организации, осмотру подверглись рабочие места и документация, — уточняет пресс-служба агрохолдинга. — Также были проанализированы торгово-сбытовая политика по реализации продукции, сведения о поставщиках сырья, реестр контрагентов, сведения о ценообразовании товаров и себестоимости, штатное расписание». В результате проверки компания получила акт об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.



По данным Росстата, к 17 июня средние розничные цены на говядину увеличились на 13,78% относительно декабря 2021 года, свинина подорожала на 1,08%, куры — на 2,93%. В целом инфляция в годовом выражении составила 16,42%. По итогам 2022 года при неблагоприятном сценарии среднегодовые оптовые цены на свинину могут снизиться на 5-10%, прогнозирует Национальный союз свиноводов. При этом производители мяса и продукции мясопереработки отмечают рост себестоимости на фоне удорожания средств и компонентов производства.



«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Кроме свинины и говядины агрохолдинг выпускает розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции и розничной торговлей.



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