«Агроэкспорт» прогнозирует значительный рост поставок российской продукции АПК в Индонезию

Российские компании имеют большие перспективы экспорта пшеницы, говядины, рыбы, растительного масла и другой продукции Е. Егоров

По оценке центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в Индонезию в ближайшие годы может превысить $600 млн, тогда как в 2022-м они составили ($17,6 млн. Российские компании имеют большие перспективы экспорта пшеницы, говядины, рыбы, сухой молочной и готовой продукции на индонезийский рынок.



В ходе деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции сельского хозяйства в Индонезию, организованной Минсельхозом и «Агроэкспортом», замминистра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что Индонезия является одним из наиболее перспективных торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между странами растет, и только в прошлом году составил $1,9 млрд. В первые восемь месяцев 2023 года российский экспорт в Индонезию увеличился более чем втрое, правда, центр не уточняет его стоимостной объем.



Участники пленарной сессии «Россия — Индонезия: стратегическое партнерство в сфере сельского хозяйства и продовольствия» отметили, что Россия является крупным импортером пальмового масла из Индонезии на протяжении нескольких лет и готова увеличивать закупки других продуктов, включая тропические фрукты. В то же время Индонезия является одним из крупнейших в мире импортером пшеницы, а Россия занимает первое место в мире по ее экспорту. В связи с этим, торговля зерновыми продуктами имеет большой потенциал, и наша страна готова увеличивать поставки.



«В этом году возобновлены отгрузки пшеницы на индонезийский рынок: за январь — сентябрь объем превысил 500 тыс. т, — привел данные руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов, которого цитирует пресс-служба центра. — Мы надеемся, что уже в ближайшей перспективе сможем достичь показателей сезона-2017/18, когда поставки составили около 1,5 млн т». Кроме того, в 2022 году поставки рыбы и морепродуктов из России в Индонезию увеличились на 49%, а экспорт проса вырос в 2,5 раза, добавил он.



Коммерческий директор Bungasari Flour Mills Indonesia Джон Квек подтвердил большой интерес индонезийских предприятий к возобновлению сотрудничества с российскими экспортерами. Компания является одним из крупнейших мукомольных предприятий в республике и ищет возможности для установления партнерства с Россией, ведь она является крупнейшим поставщиком пшеницы, а обеспечение стабильности работы предприятия является важной задачей.



Начальник Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Дарья Исакова отметила, что служба ожидает дальнейших действий со стороны компетентного ведомства Индонезии по согласованию ветеринарных сертификатов для поставки мяса птицы, говядины, готовой мясной и молочной продукции.



Еще одной перспективной категорией являются растительные масла. Россия занимает второе место в мире по экспорту подсолнечного масла и третье место по поставкам рапсового масла, в то время как Индонезия импортирует эти продукты. Директор по контролю за реализацией готовой продукции Индонезийского агентства по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Дидик Джоко Пурсито подтвердил, что в стране сейчас наблюдается рост спроса на подсолнечное масло.



Согласно обзору «Агроэкспорта», в 2021 году из России в Индонезию было ввезено 32,2 тыс. т продукции АПК на $31,4 млн. На долю Индонезии пришлось менее 0,1% общего экспорта продукции АПК России. Основной товарной позицией в структуре российских поставок в Индонезию в 2021 году были мороженая рыба (52,6% экспорта в стоимостном выражении). В топ-3 товарных позиций также вошли семена кориандра (31,2%) и просо (14,4%). По итогам 2022 года экспорт продукции АПК России в Индонезию увеличился на 56,2% относительно 2021-го в стоимостном выражении ($17,6 млн). За год выросли поставки проса, мороженой рыбы, табака.



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