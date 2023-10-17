Концерн «Покровский» в три раза увеличит поставки свекловичного жома в Китай

Почти 90% производимого в стране гранулированного жома поставлялось на экспорт flickr.com

Концерн «Покровский» объявил о планах до конца 2023 года направить 15 тыс. т гранулированного свекловичного жома в Китай. Это в три раза больше, чем поставки в прошлом году (4,5 тыс. т). Об этом рассказала коммерческий директор концерна Екатерина Кравченко в рамках деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в Гонконге, сообщает пресс-служба «Покровского».



Кравченко отметила, что основные запросы гонконгских покупателей касаются гранулированного свекловичного жома, а также других нишевых продуктов, таких как горох и озимая пшеница при снятии фитосанитарных ограничений. Сахарные заводы концерна производят 70 тыс. т свекловичной мелассы и 80 тыс. т гранулированного жома, которые широко применяются в животноводстве и пользуются спросом на мировом рынке. Компания уже экспортирует жом и патоку более чем в два десятка стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В Китай она отправила первую партию гранулированного жома в начале 2022 года, а позже увеличила поставки более чем в 10 раз, до 4,5 тыс. т.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что экспортные поставки гранулированного свекловичного жома продолжаются, они имеют большое значение для свеклосахарной отрасли. За два года география вывоза этого товара существенно изменилась, отметил эксперт. По-прежнему более 80% производимого в России свекловичного жома экспортируется и крупнейшими покупателями остаются ЕС и Британия. «Но теперь туда отправляется в основном мелассированный жом (ввоз обычного немелассированного жома официально запрещен санкциями ЕС с лета 2022 года), который ранее почти не экспортировался. Игроки рынка активно осваивают все возможные рынки Евразии и Африки», — рассказал Иванов.



С 1 октября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Из сельхозкультур пошлина была введена на зернобобовые и нишевые культуры, до этого не облагаемые экспортной пошлиной. Например, на горох, фасоль, нут, чечевицу, сафлор, гречиху, овес, просо, тритикале. Соевые и рапсовые масла, а также свекловичный жом тоже подпадают под пошлины.



По оценке ИКАР, в сезоне-2021/22 в России было выпущено 1,5 млн т гранулированного жома. В последние годы его экспорт составлял 83-89% от общего объема производства, в том числе на страны ЕС (включая Великобританию) приходилось 81-94% поставок, а Турция и Китай занимали второе и третье места (суммарно 5-15%), доля остальных стран составляла 1-5%, писал поле.рф со ссылкой на данные ИКАР. Россия традиционно экспортировала в Евросоюз обычный немелассированный гранулированный жом, но из-за санкций предприятия начали менять тактику и производить мелассированный жом, который не попал под запрет, но облагается в ЕС ввозной пошлиной 12%. По данным портала sugar.ru, около 80% российского мелассированного жома импортируют Нидерланды и Латвия.



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