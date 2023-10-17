Спрос на российскую пшеницу восстанавливается

К 15 октября Россия поставила на внешние рынки более 20 млн тонн зерна Freepik.com

Согласно данным аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается поле.рф, цены на пшеницу на мировых площадках начали расти из-за снижения производства и мировых запасов в сезоне-2023/24, а также ухудшения перспектив урожая в Южном полушарии. В результате египетская госкомпания GASC закупила 780 тыс. т российской пшеницы по цене около $278 за тонну. Доля российской пшеницы в закупках GASC увеличилась с 39% до 53%.



Тем не менее, GASC законтрактовала на поставку в сезоне-2023/34 2,9 млн т пшеницы, что на 0,6 млн т меньше, чем в прошлом сезоне. Аналитики отмечают, что биржевой рынок пшеницы укрепился после выхода отчета Минсельхоза США (USDA), в котором сообщалось о снижении мировых запасов сои и кукурузы на конец сезона. Также вызывают тревогу перспективы урожая в Австралии и Аргентине из-за засухи. Американское агроведомство снизило прогноз мирового сбора пшеницы в этом сельхозгоду на 3,9 млн т до 783,4 млн т. Прогноз мировых запасов пшеницы снижен на 0,5 млн т до 258,1 млн т.



По данным Союза экспортеров зерна, которые приводит «Российская газета», к 15 октября Россия поставила на внешние рынки более 20 млн т зерна. Это треть от прогнозируемого Минсельхозом объема экспорта в этом сезоне, который составляет 60 млн т. Однако сейчас отгрузки идут более медленными темпами. Причиной этого союз называет агрессивную спекулятивную атаку на фьючерсы пшеницы на биржевом рынке и высокие объемы отгрузок зерна на экспорт с начала сезона.



Председатель правления союза Эдуард Зернин сказал изданию, что можно немного сбавить темпы поставок, чтобы скорректировать мировые цены в сторону повышения и решить проблемы перегруженной логистической инфраструктуры. Российское зерно остается востребованным как на традиционных, так и на новых рынках, особенно в странах Азии, отметил Зернин. Однако препятствия для экспорта, такие как сложности с расчетами и доступностью торгового финансирования, по-прежнему актуальны.



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