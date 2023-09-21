Россия может увеличить поставки продукции АПК в Китай

Китай является крупнейшим потребителем продовольствия в мире Е. Разумный

В январе — июле 2023 года Россия экспортировала в Китай сельхозпродукции на $6 млрд, по сравнению с тем же периодом 2022-го поставки увеличились на 43%. Такие данные в ходе круглого стола «Китайский рынок и российская пищевая продукция: анализ потребительских предпочтений и трендов для эффективного экспорта», прошедшего в Общественной палате, привела управляющий партнер консалтингового агентства «Синорусс» Анастасия Валова. Китай является крупнейшим потребителем продовольствия, на его долю приходится около 20% мирового потребления. «То есть 20% всего зерна, которое выращивается в мире, потребляется Китаем, — подчеркнула она. — При этом, исходя из обратной связи, которую мы получаем от покупателей Китая, они готовы покупать в России больше пшеницы, рапса».



Для российских предприятий, которые занимаются зерновыми культурами и производят пищевую продукцию, Китай, по сути, является бездонным рынком, обратила внимание Валова, особенно с учетом того, что Китай готов снизить свою зависимость от поставок из других стран, в том числе Австралии, США, Канады, Франции, и приобретать больше российской продукции.



Правда, при поставках на территорию Китая упакованного товара есть определенные нюансы, в том числе, связанные с тем, что надписи на упаковке должны быть на китайском языке, у поставщика должны быть сертификаты, подтверждающие дату, место производства. «Но таких особенностей сертификации не стоит бояться, это процедура, которую можно пройти за две недели. Гораздо важнее, что прохождение этой относительно несложной процедуры позволит производителю существенно расширить рынок сбыта», — подчеркнула Валова.



Группа компаний «Амурагроцентр» поставляет в Китай соевое масло, лецитин, кормовые шроты. При этом пищевые шроты, которые также выпускает компания, не включены в перечень разрешенной продукции по ввозу в Китай, хотя там эта продукция очень востребована, отметил в ходе мероприятия заместитель гендиректор холдинга Сергей Емельянов. «Мы уже длительное время пытаемся пробиться на рынок Китая с данным продуктом, тем более, принимая во внимание нашу территориальную близость к Китаю», — сказал он.



Амурская область, где работает компания, находится через реку от КНР, на территории региона построен единственный в мире трансграничный мост с Китаем, через который, однако, сейчас проходит всего около 2 тыс. т продукции в сутки, в первую очередь, скоропортящейся. Есть проблемы с отгрузками пшеницы и кукурузы: со стороны Китая действует квотирование их поставок, причем распределение квот государством между компаниями происходит достаточно долго, обратил внимание Емельянов. «Многие китайские предприятия элементарно не успевают оформить документы, чтобы начать вывозить зерно из Амурской области в Китай», — добавил он. Сейчас «Амурагроцентр» планирует начать отгружать в Китай ячмень — его экспорт не квотируется, правда, объемы вывоза ограничены спросом, в отличие от кукурузы и пшеницы.



Руководитель представительства Корпорации развития Енисейской Сибири в КНР Михаил Крутских отметил, что российский бизнес, в частности производители республик Хакасия и Тыва, обращаются по различным вопросам, особенно связанным с таможенным регулированием. «Бывает, что документы попадают на китайскую таможню, где могут находиться до года», — подчеркнул он. Однако в целом механизмы сотрудничества России и Китая постепенно отлаживаются. Например, создана система расчетов юанях, что очень удобно для обеих стран, сказал он.



Рынок сегодня отрабатывает некоторые механизмы, позволяющие осуществлять поставки в Китай максимально эффективно. «Сейчас поставщики продукции в Китай пользуются валютными контрактами: когда у нас есть российское юрлицо, которое заключает международные договоры. Мы бы предложили действовать несколько иначе. Например, открывать компанию в Китае, чтобы проводить все сделки на территории покупателя, — рассказала Валова. — Большинство предприятий этой страны, зная, что у российской компании есть юрлицо в Китае, охотнее сотрудничают с таким партнером». Кроме того, сейчас есть возможности для граждан других стран открывать не только компании, но и расчетные счета на территории Китая, добавила она.



Между тем, президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич в ходе пресс-конференции сказал, что российский бизнес рассчитывает на то, что в ходе визита президента Владимира Путина в Китай в октябре будут обсуждаться в том числе вопросы, связанные с поставками российской пшеницы, и будут найдены пути их решения, пишет «Интерфакс». По его словам, в прошлом году поставки зерна из России в Китай выросли на 15%, в том числе пшеницы — почти в 1,8 раза, но лишь до 30 тыс. т. «На Россию пришлось лишь полпроцента от всех иностранных закупок пшеницы КНР», — оценил он. Причиной этого Манкевич назвал сложную фитосанитарную сертификацию и некоторые другие ограничения с китайской стороны, в частности, сейчас Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу.



При этом Манкевич отметил, что хорошо обстоят дела с экспортом в Китай масла, особенно рапсового, а также шрота, есть запросы на бобовые и масличные культуры. «Для этих сегментов хорошо налажены железнодорожные и морские перевозки. Но нынешняя загруженность логистических путей и доступность пропускных пунктов в ситуации такого интенсивного товарооборота, какой мы видим сейчас, требует новых решений», — добавил он. Одним из них он считает создание совместных производств на территории России.



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