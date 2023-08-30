Минсельхоз: экспорт является основным драйвером роста для АПК

В ходе оптимизации фокус господдержки будет сдвигаться в сторону долгосрочного присутствия и закрепления на ключевых рынках «Витерра Рус»

Экспорт превратился в основной драйвер роста для всех основных секторов АПК. В ситуации почти полного насыщения внутреннего рынка дальнейшее развитие отрасли все больше зависит от динамики аграрного экспорта, сказал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК», организованной центром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом при участии «Российского экспортного центра». Достигнутые результаты были бы невозможны без мер господдержки, которые сегодня охватывают практически весь цикл — от инвестиций в новое производство до сертификации и вывода продукции на внешние рынки, отметил он.



Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» реализуется с 2018 года, и 2024-й является завершающим в изначальном плановом цикле реализации всех федеральных проектов, в том числе и этого. По словам Левина, период реализации проекта пришелся на не самые простые годы — пандемия, санкции, но несмотря на это аграрный экспорт успешно развивался и двигался вперед. Если сравнивать с 2017 годом, когда проект еще не действовал, то стоимостной объем поставок сельхозсырья и продовольствия на внешние рынки вырос более чем на 92% и по результатам 2022-го достиг $41,6 млрд. В частности, экспорт зерновых увеличился почти на 80%, масложировой продукции — в три раза, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — более чем наполовину, мясной и молочной продукции — свыше чем в 4,4 и 1,5 раза соответственно.



«Мы и в этом году уверенно сохраняем позитивную динамику экспорта нашей аграрной продукции, увеличиваем объемы поставок продовольствия, причем не только в стоимостном выражении, но и в физическом объеме. Достигнутые результаты наглядно показывают рост эффективности наших аграрных производителей, экспортеров и ту роль, которую сыграли за эти годы меры государственной поддержки», — сказал Левин. По его словам, они раскрыли экспортный потенциал, которым уже обладали предприятия российского АПК.



«Федеральный проект, безусловно, доказал свою эффективность. Сегодня, когда мы приближаемся к завершению планового цикла национальных проектов, правительство рассматривает возможность пролонгации их действия и доработки системы мер государственной поддержки экспорта с учетом того опыта, который мы получили за последние годы», — сообщил Левин. Однако на повестке стоит вопрос оптимизации ее инструментов, и ближайшие годы будут непростыми: бюджетные ограничения и снижение возможностей госфинансирования ставят новые вызовы.



Тем не менее, резервы для обеспечения необходимой господдержки есть, должны сохраниться самые значимые механизмы для экспортеров — льготное кредитование, меры по поддержке транспортировки и логистики. «Безусловно, необходимо сохранить эффективную работу наших основных институтов поддержки аграрного экспорта — “Российского экспортного центра”, “Агроэкспорта”, наших сельхозатташе — представителей министерства за рубежом. Именно они оказывают наибольшее влияние на результаты нашего экспорта, позволяют охватить весь экспортный цикл и облегчают экспортерам конкуренцию на зарубежных рынках», — подчеркнул замминистра.



Также он обратил внимание, что в ситуации санкционного давления, изменения географии и удорожания логистики государство не оставит компании один на один с трудностями. По словам Левина, сейчас перед отраслью стоит задача не только сохранить позитивную динамику производства, но и обеспечить долгосрочное стабильное присутствие на всех ключевых рынках дружественных стран. Поэтому в ходе оптимизации фокус мер государственной поддержки будет сдвигаться именно в сторону долгосрочного присутствия и закрепления на ключевых рынках.



Изначально при разработке стратегии внешнеэкономической деятельности и стратегии экспорта агропродукции ориентация была именно на страны Ближнего Востока, Азии и Африки, благодаря чему в прошлом году не пришлось значительно менять географию поставок. Сейчас доля дружественных стран в поставках составляет 87%. «Наш экспорт в Китай и Турцию вырос в три раза, в Иран — в шесть раз. Мы открыли для себя новые значимые рынки по пшенице: например, Алжир и Саудовскую Аравию. По мясу птицы — Китай и страны Персидского залива, по экспорту свинины — Вьетнам», — рассказал замминистра. Также он отметил, что значительно увеличились поставки масложировой продукции в Индию и Китай, а кондитерская продукция вышла за пределы постсоветского пространства, которое ранее было успешно освоено.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

