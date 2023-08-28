«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в августе

Дисконт на российскую пшеницу по сравнению с французской сильно сократился Pixabay

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в августе с 4,8 млн т до 5,1 млн т (с учетом стран ЕАЭС), пишет поле.рф. Ранее сообщалось, что в целом экспортный потенциал по пшенице в сезоне-2023/24 аналитики оценивают на уровне 49,5 млн т, что превысит рекорд прошлого сезона (49,25 млн т).



По данным центра, цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре остаются на уровне $248/т (FOB), при этом цены предложений выше — от $260/т. Пшеница с протеином 11,5%, доля которой в экспортных отгрузках в текущем сезоне растет, торгуется дешевле примерно на $8-10, пшеница 10,5% — на $25/т. Цена на американскую пшеницу выросла до $249/т (плюс $11), на французскую — до $258/т (плюс $2).



Также аналитический центр «Русагротранса» отмечает, что цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеина) в глубоководных портах снизились до 16,3-16,8 тыс. руб./т без НДС (минус 150 руб. к предыдущей неделе) на фоне укрепления рубля и высокого урожая. На малой воде цены оставались на уровне 14,4-14,5 тыс. руб./т (минус 150 руб.) из-за переполненности зерном азовских терминалов и сложностей с отгрузкой на рейд. В прошлом году цены составляли 13,25 тыс. руб./т на глубокой воде и 12,5 тыс. руб./т — на малой. Внутренний рынок пшеницы был стабилен или укреплялся в европейской части России. Аналитики отмечают, что в Сибири из-за близости уборки нового урожая цены на пшеницу 4-го класса снизились до 10-11 тыс. руб./т (минус 1,15 тыс. руб./т к предыдущей неделе).



В аналитическом центре «Русагротранса» полагают, что дожди на Урале, в восточной части Поволжья и западной части Сибири в ближайшую неделю задержат уборку пшеницы и ячменя, однако будут благоприятны для масличных. Сухая погода на Юге с температурами около 30-35 градусов тепла негативно отразится на урожайности кукурузы и подсолнечника. В Центральной же России установилась благоприятная для уборки преимущественно сухая погода.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко согласен с оценками «Русагротранса» относительно объемов поставок в августе. По его словам, сейчас экспортные отгрузки идут неплохо, но есть сложности с перспективными продажами. «Рынок перестраивается: сильно сократился дисконт на российскую пшеницу по сравнению с конкурентами — они к нам приблизились (по цене), иногда дисконт даже отсутствует. Поэтому нам продавать сейчас труднее, чем было раньше», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, цена на российскую пшеницу держится на уровне $248/т, и делать какие-либо прогнозы по дальнейшей динамике крайне затруднительно.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорит, что экспортные поставки пшеницы в августе могут превысить 6 млн т (плюс 35% по сравнению с августом 2022 года), по состоянию на 27 августа они уже составили 5,4 млн т (плюс 28% к аналогичному периоду 2022-го). По ее словам, за первые два месяца сезона-2023/24 отгрузки пшеницы выросли на 45% до 10,5 млн т. «Я вижу динамику дальнейшего роста, так как повышены прогнозы валовых сборов», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина.



В августе Россия активно наращивала поставки пшеницы в страны Африки: отгрузки в Кению увеличились в 9,3 раза, в Алжир — в 5,9 раза, в Судан — в 2,5 раза. Кроме того, шли отгрузки в страны, куда год назад российская пшеница не экспортировалась. Среди них Тюрина назвала Тунис, Йемен, ЮАР, Мозамбик, Танзанию, Сомали и ОАЭ. Еще один тренд — рост поставок в страны Латинской Америки, куда в прошлом августе Россия пшеницу не отгружала. Так, в Бразилию было экспортировано 224 тыс. т, в Мексику — 125 тыс. т, в Венесуэлу — 59 тыс. т, в Перу — 55 тыс. т. По мнению Тюриной, поставки пшеницы в страны Южной Америки становятся новым трендом. Кроме того, поддержку экспорту могло оказать снижение пошлины, если считать в долларах: минус 14% за неделю до $39,4/т, обращает внимание она.



Сейчас на цены, с одной стороны, влияют прогнозы увеличения валовых сборов, с другой — вероятное снижение урожая пшеницы в США, с третьей — сложности в Украине, продолжает Тюрина. «На этой информации рынок замер. За последнюю неделю цены в Европе стабильны — $252/т (Франция), российская пшеница стабильна весь август — $250/т, США — незначительное снижение на доллар», — добавляет Тюрина. Она также обращает внимание на сильно сократившийся дисконт на российскую пшеницу по сравнению с французской. «Это может говорить о том, что снижаются риски. Сейчас, я так понимаю, мы оказываемся в равном положении», — говорит Тюрина. По ее мнению, в ближайшей перспективе тонна российской пшеницы будет стоить $240-250.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

