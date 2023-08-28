Цены производителей на хлеб могут вырасти на 7-10%

В прошлом году впервые доля затрат на логистику в структуре себестоимости хлеба превысила долю муки Pixabay

Цены производителей на хлеб до конца года могут вырасти на 7-10% из-за увеличения себестоимости, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебомакаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев. По его словам, на себестоимость в первую очередь влияют удорожание основного сырья — муки, логистики и повышение затрат на оплату труда рабочих.



По его словам, цена на муку в течение года, с июня 2022-го по июнь 2023-го, постепенно снижалась. Но за последний месяц пшеничная мука высшего сорта дорожала такими темпами, каких не наблюдалось за последние 15 лет: сейчас цена превышает уровень прошлого года на 15-18%. По информации поставщиков муки, «аграрии на фоне роста цены на зерно стали придерживать продажи, а тот объем, что поступает на рынок, в том числе из зерна нового урожая, по классу и качеству не удовлетворяет потребности хлебозаводов», говорит Айдиев.



Не прекращающийся второй год рост логистических издержек напрямую влияет на себестоимость производства у хлебозаводов, продолжает Айдиев. По его словам, в прошлом году впервые доля затрат на доставку в структуре себестоимости превысила долю муки. Кроме того, хлебопекарная отрасль испытывает катастрофический дефицит персонала, особенно производственных кадров. В результате предприятия вынуждены увеличить расходы на персонал: к прошлому году средний уровень оплаты труда рабочих на предприятиях увеличился на 25-30%, причем зарплату им в этом году повышали как минимум дважды. Но эта мера лишь приостановила отток персонала рабочих профессий в более высокооплачиваемые отрасли и не позволяет покрыть недобор по штатному расписанию, составляющий уже в среднем по отрасли около 15%.



При этом производство массовых недорогих сортов хлеба (пшеничный белый и ржано-пшеничный серый батон и буханка) продолжает оставаться нерентабельным для предприятий, однако именно они снабжают хлебом население, подчеркивает Айдиев. Убытки частично компенсируются продажами более дорогого немассового хлеба с высокой добавленной стоимостью, мелкоштучных изделий, а у некоторых изготовителей еще и замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, где цена логистики существенно ниже, но это не спасает ситуацию.



Даже когда не происходит ничего экстраординарного, периодическое повышение цены на хлеб — это вполне закономерный процесс, как минимум ввиду инфляции, обращает внимание Айдиев. По его словам, обычно повышение цен производителей на хлеб происходило либо плавно два раза в год по 3-5%, либо единоразово на 7-10%.



Минсельхоз отмечает, что внутренний рынок полностью обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку. Качество зерна в этом году находится на высоком уровне — около 75% пшеницы относится к продовольственным классам, подчеркивает представитель министерства. По данным ведомства, стоимость пшеничной муки у производителей на 13,2% ниже, чем годом ранее, а цены на продовольственную пшеницу сейчас «ниже либо на уровне прошлогодних значений» в зависимости от класса. «Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий», — оценивает Минсельхоз.



Однако агроведомство признает, что значительная доля производственных затрат у хлебозаводов приходится на зарплату, электроэнергию и логистику, и издержки по этим направлениям действительно имеют устойчивую тенденцию к росту. Минсельхоз ожидает, что по итогам года ценовая динамика в этом социально значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут обращает внимание на то, что сейчас цены на зерно находятся на уровне прошлого года, хотя за последние два-три месяца рост все же был. При этом увеличение затрат на логистику, упаковку и оборудование, в том числе из-за снижения курса рубля, он называет очевидным. «Однозначно перенести все эти затраты на хлеб не получится <...>. Рост отпускных цен на 7-10%, с моей точки зрения, соответствует общей продовольственной инфляции, которую мы будем иметь по году», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его мнению, вряд ли повышение цен производителей отразится на полке — торговые сети решили ограничить свою наценку для отдельных категорий социально значимых товаров, в том числе и хлебобулочные изделия. «Если удорожание и будет, то незначительное. Увеличатся цены на более дорогие виды хлеба, но это не критично для основной массы потребителей», — добавляет эксперт.



Слова Айдиева о нехватке хлебопекарной муки можно объяснить тем, что в некоторых регионах во время уборки урожая шли сильные дожди, которые отражаются на качестве зерна, продолжает Корбут. «Дефицита нет. Но сформировать партию сельхозпроизводителю достаточно сложно <...>. И за качество всегда нужно платить», — говорит он. Кроме того, нет ничего критичного в желании аграриев заработать в условиях действия пошлин на экспорт. Также Корбут напоминает, что в интервенционный фонд закупалось зерно для производства хлебопекарной муки, и хлебопеки могут поставить вопрос о поставках зерна из фонда. По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, средние оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта на 18 августа составляли 22,3 тыс. руб. /т (в июле — 20,4 тыс. руб./т). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки сегодня составляют 86,26 руб./кг, что на 0,1% дороже, чем месяц назад.



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