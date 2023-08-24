Хлебокомбинат «Коломенский» может купить петербургскую «Дарницу»

В прошлом году «Коломенский» занял первое место в России по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий Хлебокомбинат «Коломенский»

ФАС удовлетворила ходатайство БКХ «Коломенский» о приобретении 100% долей в уставном капитале ГК «Дарница» из Санкт-Петербурга, которая выпускает продукцию под брендом «Аладушкин». «Коломенский» принадлежит Алексею Тулупову, который также владеет девелоперской группой «Sminex-Интеко». По данным СПАРК, на которые ссылается «Коммерсантъ», в 2022 году «Коломенский» получил выручку в размере 31 млрд руб. и чистую прибыль 584,6 млн руб. Согласно информации Национального союза хлебопечения, в прошлом году «Коломенский» занял первое место в России по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий.



Выручка ГК «Дарница» за прошлый год составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп», которая принадлежит бизнесмену Александру Аладушкину. Он приобрел «Дарницу» в конце января 2023 года. Как ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Коломенского» Дмитрия Козлова, компания планирует расширение бизнеса, включая северо-западные регионы страны, и ведет переговоры о покупке нескольких производителей хлебобулочных изделий. Источники издания также говорили, что «Дарница» может быть заинтересована в продаже своего бизнеса «Коломенскому» из-за долгов.



Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сказал «Агроинвестору», что по результатам 2022 года «Коломенский» прочно занял первое место в стране и по объемам производства хлебобулочных изделий, и по выручке. «В прошлом году холдинг озвучил план достижения оборота в 100 млрд руб., что, конечно, весьма амбициозная цель для горизонтального хлебопекарного холдинга», — отметил он.



По его мнению, приобретение актива обусловлено двумя основными факторами. Первый — хлебопекарный рынок Санкт-Петербурга — один из самых крупных и качественно развитых в стране. Второй — учитывая его территориальную расположенность и достаточную закрытость, — это логично выстроенная территориальная цепочка для «Коломенского» (Москва — Тверь — Санкт-Петербург), говорит Айдиев. Кроме того, для компании это возможность не просто выйти за пределы Санкт-Петербург в менее конкурентно зрелые соседние регионы, но и закрепиться там, потеснив действующих игроков за счет эффекта масштаба.



Слухи о том, что «Дарница» может «встать на продажу» ходили в отраслевом сообществе достаточно давно, продолжает Айдиев. «Могу предположить, что с учетом уже имеющейся значимой доли "Коломенского" на хлебопекарном рынке Санкт-Петербурга и долговой нагрузки "Дарницы", сумма сделки не превысит 3 млрд руб.», — оценивает он. По результатам этой сделки «Коломенский» сразу становится первым в Санкт-Петербург производителем по объемам и усиливает свои лидерские позиции в стране в целом, подчеркнул Айдиев. «Также, как мне кажется, холдинг рассчитывает на потенциальный синергетический эффект от приобретения "Дарницы", который мы уже можем наблюдать по его сделкам прошлого года по приобретению бизнесов Fazer и "Волжского пекаря"», — заключил он.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что «Коломенский» становится крупнейшим игроком на рынке хлеба, с которым никто не с состоянии конкурировать. «Компания проводит очень жесткую политику. Учитывая, что на рынке муки конкуренция колоссальная, “Коломенский” уже припирает к стенке большинство мукомольных заводов. Часть из них на грани банкротства, так как у “Коломенского” самые низкие цены. Остальным остается только продавать по той стоимости, что установилась на рынке. Это лучше, чем вообще останавливать производство», — рассказал он. Гуречив считает, что предприятие продолжит свою политику по приобретению более мелких игроков рынка.



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