Генпрокуратура расширила требования иска к бенефициару концерна «Покровский»

Счета предприятий концерна «Покровский» арестованы, их хозяйственно-производственная деятельность приостановлена Концерн «Покровский»

Генпрокуратура представила уточненные требования об обращении в доход государства имущества бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко в ходе предварительного слушания дела в Лабинском городском суде Краснодарского края, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников процесса. Если изначально в иске, поданном заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым, речь шла о 51 предприятии концерна в Краснодарском крае и Ростовской области, то новая версия иска включает уже 92 подконтрольных концерну предприятия.



Генпрокуратура добивается обращения в доход государства активов Андрея Коровайко, поскольку считает, что его бизнес был создан за счет коррупционных доходов. Коровайко, работая в начале 2000-х в аппарате полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева, не мог заниматься бизнесом, однако, как считает Генпрокуратура, использовал свое должностное положение, чтобы завладеть сельхозземлями в Ростовской области и Краснодарском крае. Соответчиком по иску выступает Аркадий Чебанов. В 2021 году в отношении Коровайко и Чебанова было возбуждено дело о вымогательстве, после чего они покинули Россию и сейчас находятся в розыске. Генпрокуратура настаивает, что они продолжают контролировать «Покровский» через посредников и выводят полученные средства за рубеж.



Представители «Покровского» отмечают, что в российском законодательстве существует презумпция недобросовестности доходов, которые не подтверждены декларациями. Но когда в 2001—2004 годах Андрей Коровайко занимал государственные должности, ничего подобного в законодательстве не было, соответствующие нормы появились в период с 2008 по 2012 год, пишет «Коммерсантъ». В иске прокуратуры фигурируют две сделки, совершенные в период работы Коровайко в полпредстве: в 2003 году доли ООО МПК «Каневской» (мясокомбинат) и ООО «Самтрест» (винзавод) были приобретены родственниками чиновника. Адвокат бизнесмена Родион Ромашов сказал изданию, что эти активы были куплены за счет семейных средств, полученных в результате предпринимательской деятельности, которую родственники (в том числе родители Андрея Коровайко) вели с 1994 года.



В концерне утверждают, что надзорное ведомство не обращалось к Коровайко или его родственникам за подтверждением законности спорных сделок, а сразу поставило вопрос о конфискации бизнеса. По мнению юристов, обращение активов в доход государства возможно в отношении только того имущества, которое было куплено на неподтвержденные средства, а не всех активов, приобретенных за время предпринимательской деятельности.



По информации «Коммерсанта», сейчас счета предприятий концерна «Покровский» арестованы, их хозяйственно-производственная деятельность приостановлена. Ранее «Агроинвестор» писал, что коллективы предприятий группы компаний готовят официальное обращение к руководству Федеральной службы судебных приставов с просьбой до рассмотрения дела по существу принять меры, которые не повлияют на операционную деятельность агрохолдинга.



На прошлой неделе вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в ходе пресс-конференции сказал, что задача властей региона заключается в том, чтобы обеспечить стабильное состояние производственных процессов предприятий холдинга, писал РБК. «В этих предприятиях работают тысячи наших сотрудников. Важно сохранить динамику выпуска тех продуктов, которые они производят, ни в коем случае не маневрировать в сторону отрицательных показателей», — отмечал Коробка.



Концерн «Покровский» является одним из самых крупных сельхозпредприятий, он включен в Перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса страны. Приоритетное инвестиционное направление концерна — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Предприятия концерна занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, производством овощей и фруктов, молочным животноводством и переработкой молока, свиноводством, производством сахара, выращиванием фундука, штирийской тыквы, а также производством комбикормов, муки и манки. Площадь земельного банка концерна составляет 242 тыс. га, по этому показателю он занимает 21 место в стране, согласно рейтингу BEFL.



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