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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Концерн «Покровский» просит судебных приставов снять ограничительные меры

Они уже парализовали работу нескольких предприятий группы, а вскоре остановят и остальные

| Агроинвестор |

В состав концерна входит около 50 предприятий
В состав концерна входит около 50 предприятий

Предприятия ГК «Концерн "Покровский"» столкнулись с проблемами из-за ограничительных мер, введенных в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении них Федеральной службой судебных приставов (ФССП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании. Согласно постановлению, руководителям предприятий агрохолдинга запрещается в том числе принимать любые решения, ухудшающие положение работников, а также полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы.

Однако в компании сообщили «Коммерсанту», постановления об аресте счетов концерна запрещают любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Эти меры уже парализовали работу нескольких предприятий группы и могут привести к прекращению деятельности остальных. Руководство концерна считает, что такие ограничительные меры противоречат решению суда, согласно которому деятельность предприятий не должна прекращаться. является градообразующим предприятием в 17 районах Краснодарского края и включен в Перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса страны. Пресс-служба «Покровского» на момент подготовки материала не ответила на запрос «Агроинвестора».

Представители концерна также сообщили «Коммерсанту», что коллективы предприятий группы компаний готовят официальное обращение к руководству ФССП с просьбой до рассмотрения дела по существу принять меры, которые не повлияют на операционную деятельность агрохолдинга. Эффективная работа предприятий АПК является основой продовольственной безопасности страны и ее экспортного потенциала, а также стабильным источником налоговых поступлений в бюджет, подчеркивает компания. Также выразил недовольство попытками нанести ущерб его репутации и устойчивому развитию отрасли АПК, объявляя результаты его 20-тилетней работы следствием коррупции и незаконного обогащения.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура намерена конфисковать активы основателя концерна Андрея Коровайко, который находится в розыске по подозрению в вымогательстве. Среди активов, которые хотят обратить в доход государства, находится около 50 предприятий концерна и земельный банк площадью более 242 тыс. га общей кадастровой стоимостью 67 млрд руб.

В иске заместителя генпрокурора Игоря Ткачева говорится, что Коровайко, работая в начале 2000-х в аппарате полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева не мог заниматься бизнесом, однако использовал свое должностное положение, чтобы завладеть сельхозземлями в Ростовской области и Краснодарском крае. Его помощником Генпрокуратура считает Аркадия Чебанова, который выступает соответчиком по иску.

По версии прокуратуры, Коровайко и Чебанов перерегистрировали полученные земли на свои агрохолдинги и использовали доходы от их деятельности для приобретения новых проектов, которые были зарегистрированы на фиктивных лиц. В 2021 году в отношении Коровайко и Чебанова было возбуждено дело о вымогательстве, после чего они покинули Россию и сейчас находятся в розыске. Однако, по версии Ткачева, они продолжают контролировать через посредников и выводят полученные средства за границу.

является одним из самых крупных сельхозпредприятий в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям. Приоритетное инвестиционное направление концерна — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Агрохолдинги «Каневской», «Ейский» и «Лабинский» занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, овощеводством и фруктовыми садами, молочным животноводством и переработкой молока, свиноводством, производством сахара, выращиванием фундука, штирийской тыквы, а также производством комбикормов, муки и манки.

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