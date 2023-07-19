Владелец «Агриволги» инвестировал в сахалинскую рыбопромышленную компанию

У компании есть перерабатывающие мощности и квоты на добычу минтая, трески и морского гребешка Freepik.com

ООО «Фусса», подконтрольное владельцу агрохолдинга «Агриволга» (один из лидеров по производству органической продукции) и инвестору в туристические проекты Сергею Бачину, стало владельцем сахалинской рыбопромышленной компании «Алаид», следует из данных системы проверки контрагентов Rusprofile. Имеющиеся у «Алаида» квоты позволяют в 2023 году добыть 2,5 тыс. т минтая, 3,38 тыс. т трески, 2,28 тыс. т морского гребешка и др., пишет «Коммерсантъ».



По данным Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, «Алаид» также добывает лососевых и управляет перерабатывающим комплексом мощностью до 90 т продукции в сутки, в 2020 году компания запустила еще один завод на 150 т сырья в сутки и имеет четыре судна среднего класса. Источник издания в отрасли оценил возможную стоимость сделки в $50-65 млн (4,53-5,89 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 июля).



По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, у «Алаида» весьма серьезная доля в общем объеме квот на добычу гребешка — 22%. Наравне с треской гребешок имеет приличную рентабельность и дает устойчивый денежный поток. Эти виды водных биоресурсов не попали во вторую программу инвестиционных квот, что снижает риски. Зверев считает, что сделка является подтверждением того, что рыбная отрасль открыта для сторонних инвесторов. По данным ВАРПЭ, в первом квартале 2023 года выручка рыбной отрасли выросла на 3,5% год к году, до 219,9 млрд руб., правда, прибыль сократилась на 35,5% до 31,1 млрд руб.



Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин тоже считает, что рыбная отрасль по-прежнему привлекательна для инвесторов, в том числе непрофильных. Это связано с тем, что спрос на продукты питания, включая рыбу, будет всегда. «Независимо от обстоятельств этот бизнес будет развиваться. Тем более, ситуация сейчас такая, что рыбу можно добывать в России, а продавать на экспорт и получать валюту в условиях валютного дефицита», — прокомментировал «Агроинвестору» Фомин. Кроме того, продолжает он, рентабельность рыболовства находится на приемлемом уровне. По словам эксперта, для более дешевых видов рыбы она может составлять 20-30%, для деликатесных и дорогих — сотни процентов.



Основные сложности, с которыми могут столкнуться непрофильные инвесторы — это нехватка профессиональных кадров, непонимание нюансов в части промысла. «Чтобы поймать рыбу, нужен соответствующий флот, профессиональные капитаны с соревновательным духом, кадры», — перечисляет Фомин. По его мнению, при желании инвестор может научиться управлять этими процессами, и тогда бизнес будет приносить прибыль.



В мае 2021 года «Агроинвестор» писал, что компания «Рыбинское море» построит комплекс по выращиванию радужной форели в Ярославской области. Инициатором проекта стал холдинг «Агриволга». Запуск предприятия был намечен на середину 2023 года, первая товарная продукция ожидалась весной 2024-го. Объем производства тогда оценивался в 340 т живой и охлажденной рыбы в год, инвестиции — примерно в 275 млн руб. «Для нас это новая тема. Мы занимались сельским хозяйством, рыба для нас — новое, мы пробуем. Если убедимся, что на первом этапе мы всему научимся, то сможем увеличить объемы», — говорил тогда Бачин (цитата по сообщению пресс-службы «Агриволги»).



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