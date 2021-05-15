«АгриВолга» будет выращивать форель в Ярославской области

Комплекс будет производить до 340 тонн рыбы в год Правительство Ярославской области

Компания «Рыбинское море» построит комплекс по выращиванию радужной форели в Ярославской области. Инициатором проекта стал холдинг «АгриВолга», крупнейший в России производитель органической продукции. Запуск предприятия намечен на середину 2023 года, первая товарная продукция появится весной 2024-го. Объем производства составит до 340 т живой и охлажденной рыбы в год, инвестиции — около 275 млн руб., сообщила пресс-служба «АгриВолги».



По словам гендиректора «Рыбинского моря» Бориса Горшунова, проектирование комплекса начнется в мае и продлится около года. Здание рыбного комплекса займет 3,9 тыс. кв. м. В основном цехе расположатся две независимые системы замкнутого водоснабжения (УЗВ) для выращивания товарной рыбы и инкубационно-мальковый модуль. Зарыбление намечено на середину 2023-го. Радужная форель массой 350-500 г будет выращиваться из оплодотворенной икры в течение 11-13 месяцев.



Организация производства в условиях замкнутого водоснабжения позволит круглогодично обеспечивать рыбой потребителей в Ярославской области, отметил Горшунов. При этом современные технологии дают возможность ускорять рост рыбы и достигать существенной экономии на кормах, что обеспечивает высокую рентабельность производства, обратил внимание он. Кроме того, использование УЗВ поможет снизить расход воды, минимизировать воздействие на природу, а также позволяет выращивать здоровую рыбу благодаря системе механических и биологических фильтров.



Сергей Бачин, председатель совета директоров «АгриВолги» Для нас это новая тема. Мы занимались сельским хозяйством, рыба для нас — новое, мы пробуем. Если убедимся, что на первом этапе мы всему научимся, то сможем увеличить объемы.

В мире наблюдается тенденция к сокращению вылова рыбы и развитие ее выращивания в условиях замкнутого водоснабжения. По данным Росрыболовства, в 2020 году производство аквакультуры в России составило 328 тыс. т — на 14% больше, чем в 2019-м. За десять лет объем вырос более чем вдвое. Глава ведомства Илья Шестаков на церемонии закладки первого камня предприятия сказал, что товарная аквакультура — один из основных драйверов рыбной отрасли. Выращивание дает дополнительный объем к вылову дикой рыбы и позволяет обеспечить свежей продукцией потребителей из регионов, удаленных от морских акваторий. При этом разведение рыб лососевых пород, к которым относится форель, — наиболее перспективное направление отрасли. «С 2013 года объемы аквакультуры лососевых выросли почти в три раза и достигли 116 тыс. т в 2020 году. Это приблизительно тот же объем, который мы до введения санкций импортировали из Норвегии», — сравнил Шестаков (цитата по сообщению Росрыболовства).



«Аквакультура является одним из приоритетных направлений деятельности агропромышленного комплекса Ярославской области <…>, — напомнил в ходе закладки первого камня заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. — Сегодня на территории области в рамках развития товарного рыбоводства мы реализуем проекты с общим объемом инвестиций 1,72 млрд руб.».



По данным ЕГРЮЛ, компания «Рыбинское море» зарегистрирована 30 апреля 2021 года в Рыбинском районе Ярославской области с уставным капиталом 100 тыс. руб. 100% акций принадлежит московскому ООО «Фиш Стрим», среди конечных бенефициаров которого — Сергей Бачин. Основной вид деятельности созданного предприятия — прудовое рыбоводство.

