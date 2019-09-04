«Морской базис» планирует приступить к строительству комплекса по выращиванию и переработке рыбы в Ленинградской области к концу этого года



Завершение строительства намечено на 2021-й. Комплекс будет иметь систему замкнутого водоснабжения, что позволяет выращивать ценные породы рыб в промышленных объемах независимо от времени года и погодных условий. «Это снижает нагрузку на экологию, ускоряет сроки роста рыбы до товарного веса, обеспечивает высокие темпы насыщения рынка свежей продукцией, выращенной в регионе. Сегодня в регионе производится около 9 тыс. т рыбы, ввод в строй нового проекта увеличит эти объемы вдвое», — подчеркнул зампредседателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко. «Морской базис» планирует выращивать традиционные для Ленинградской области форель, осетра, клариевого сома и тиляпию.