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Компании
«Морской базис» планирует приступить к строительству комплекса по выращиванию и переработке рыбы в Ленинградской области к концу этого года
Агроинвестор
4 сентября 2019
Инвестиции составят 4 млрд руб. Проектная мощность предприятия — 8,6 тыс. т рыбы в год
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2019
В 2018 году объем производства продукции товарной аквакультуры составил 239 тысяч тонн
Фото: «Морской базис»


Завершение строительства намечено на 2021-й. Комплекс будет иметь систему замкнутого водоснабжения, что позволяет выращивать ценные породы рыб в промышленных объемах независимо от времени года и погодных условий. «Это снижает нагрузку на экологию, ускоряет сроки роста рыбы до товарного веса, обеспечивает высокие темпы насыщения рынка свежей продукцией, выращенной в регионе. Сегодня в регионе производится около 9 тыс. т рыбы, ввод в строй нового проекта увеличит эти объемы вдвое», — подчеркнул зампредседателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко. «Морской базис» планирует выращивать традиционные для Ленинградской области форель, осетра, клариевого сома и тиляпию.

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