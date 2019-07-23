Минсельхоз: среднее потребление рыбы в стране достигнет 25 кг в год

Реализация стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года позволит увеличить среднедушевое потребление рыбы в стране на 3,5 кг до 25 кг в год, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Отрасль демонстрирует положительную динамику по всем основным показателям, — сказал глава агроведомства. — В прошлом году улов составил более 5 млн т, это рекорд за последние 26 лет. Производство продукции аквакультуры увеличилось на 9%, превысив 240 тыс. т». Также росли финансовые показатели: выручка отрасли прибавила 10% до 341 млрд руб., прибыль увеличилась на 22,7% до более чем 104 млрд руб., инвестиции — на 33% до свыше 38 млрд руб. Экспорт рыбы и морепродуктов в 2018 году вырос на 105 тыс. т, превысив 2,2 млн т, привел данные Патрушев.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что стоит сначала обеспечить рыбной продукцией свой рынок, вместо того, чтобы экспортировать и при этом закупать в Китае и Вьетнаме перемороженную рыбу. «Люди не видят нормальной рыбы. Если не будет нормальной рыбы, все ваши усилия ничего не стоят, — акцентировала она. — Не призываю к командным методам, но государство должно на это влиять, тем более что есть господдержка отрасли. Подумайте, как людей накормить хорошей вкусной рыбой, которой так много вылавливается в стране. <…> Давайте поглубже рыбу ловить и поглубже проблемы решать».



В частности, по словам Матвиенко, потребители должны ощущать работу министерства по развитию рыбной отрасли в виде ассортимента продукции и снижения цен на рыбу. Сейчас же, несмотря на то, что вылов рыбы увеличился, цены на нее остались прежними. Сенатор от Томской области Виктор Кресс подтвердил, что в регионе, например, импортная ледяная рыба стоит 900-1000 руб./кг, причем при готовке выход продукции уменьшается в два раза, то есть фактически цена за килограмм составляет 2 тыс. руб. Можно «красивые стратегии сколько угодно рассказывать», однако пока пенсионеры и люди с низкими доходами не могут купить такую рыбу, подчеркнул сенатор. Матвиенко считает, что дороговизна рыбы в частности связана с тем, что ее просто не удается довезти с Дальнего Востока в центр страны, поскольку не хватает рефрижераторов, кроме того, компании-перевозчики так завышают тарифы, что цена на рыбу становится золотой. «Кто-нибудь за это отвечает? — задала вопрос она. — Если рыбы много, то цена сразу должна упасть. <…> Где здесь слабые звенья?».



Замминистра сельского хозяйства — глава Росрыболовства Илья Шестаков посетовал, что решить вопрос ценообразования пока не удается. По его словам, на Дальнем Востоке минтай стоит 85 руб./кг, транспортные расходы не превышают 10-15%, однако при реализации наценка достигает 200-220%. «С торговыми сетями не удалось до конца решить этот вопрос», — прокомментировал он. Также Шестаков сообщил, что ведомство активно работает по вопросу развития инфраструктуры, в частности, уже два года существуют маршрутные поезда, которые позволяют доставлять рыбную продукцию достаточно быстро. Однако он признал, что портовых холодильных мощностей на Дальнем Востоке действительно не хватает, и в этом направлении работа также идет. Кроме того, Шестаков отметил, что рыбакам выгоднее поставить продукцию на экспорт. «Мы подготовили поправки в Налоговый кодекс, которые будут давать преференции по уплате ставки сбора за пользование водными биологическими ресурсами тем, кто будет поставлять рыбную продукцию на внутренний рынок. Мы будет отслеживать это с помощью электронной ветеринарной сертификации», — рассказал он.



По словам Патрушева, Минсельхоз подготовил проект постановления по увеличению размера долей добычи рыбы в Дальневосточном бассейне, также ведомство совместно с Росрыболовством разрабатывает программу распределения инвестиционных квот для продукции с высокой добавленной стоимостью. Также министр рассчитывает, что удастся снизить себестоимость вылова водных биологических ресурсов с учетом прямых компенсаций при строительстве судов и рыбоперерабатывающих заводов. «Я очень надеюсь на то, что это отразится и на цене конечного продукта», — сказал Патрушев. В ближайшие пять лет ведомство планирует привлечь 188 млн руб. и построить 43 новых рыбодобывающих судна.



Как рассказал в ходе «правительственного часа» аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов, сейчас средний возраст российских рыбопромысловым судов превышает 30 лет, за прошедшие девять лет за счет федерального бюджета было построено и модернизировано всего шесть судов. Частный бизнес тоже не проявляет к этому интереса, в том числе из-за высоких кредитных ставок, отметил он. Также аудитор обратил внимание на «критическое состояние» портовой инфраструктуры.



Валентина Матвиенко призвала сделать рывок в обновлении рыболовецкого флота. «Такие корыта ходят по морю! <…> Деньжищ заработали за это время рыболовецкие компании много, пусть инвестируют, пусть не ситуативно снимают сливки, а смотрят в будущее, а вы им создайте условия, чтобы они понимали, что условия стабильные», — обратилась она к Патрушеву.

