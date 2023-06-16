ЛКХП им. Кирова стал одним из крупнейших экспортеров муки в России

ЛКХП им. Кирова планирует дальнейшее расширение географии поставок Изображение от 8photo на Freepik

В 2023 году «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» (ЛКХП Кирова) стал одним из крупнейших экспортеров муки в России, отправив за рубеж более 30 тыс. т пшеничной и ржаной муки, говорится в сообщении центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В прошлом году компания продала за рубеж менее 1 тыс. т продукции из-за сложной геополитической ситуации. Благодаря включению в состав агрополиса «Сабурово» в 2022 году, совокупный экспортный потенциал холдинга составляет 20 тыс. т муки и 25 тыс. т отрубей в месяц.



Гендиректор ЛКХП им. Кирова Елена Виллер, слова которой приводятся в сообщении, сказала, что экспорт является приоритетным направлением развития предприятия, и в 2023 году компания открыла для себя новые рынки, такие как ОАЭ, Бенин и Таиланд, а также значительно увеличила отгрузки продукции в другие страны Азии. Мука высшего сорта ГОСТ и мука по спецификациям клиентов особенно популярны у клиентов данных направлений.



Виллер отметила, что выход на новые рынки — крайне сложная задача, требующая изучения особенностей каждой страны, ее требований и ценовых ожиданий. Средний цикл от изучения рынка до первой отгрузки занимает от трех до шести месяцев, однако личный контакт с клиентом дает значительный импульс в развитии бизнеса.



В перспективе ЛКХП им. Кирова планирует дальнейшее расширение географии поставок, прежде всего в дружественные для России страны, которые готовы строить долгосрочные партнерские отношения. Особое место для компании занимает рынок стран Персидского залива, который импортирует большой объем муки. По словам Виллер, российский продукт в нынешних условиях может конкурировать с другими производителями по качеству и цене, а также имеет дополнительные конкурентные преимущества в виде особенностей географического положения и технологических возможностей доработки продукции в соответствии с индивидуальными требованиями клиента.



В 2022 году Россия увеличила экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в 3,4 раза в годовом выражении, до 924 тыс. т, а экспортная выручка выросла в 3,8 раза, до $338 млн. На экспортные рынки также было отправлено более 1,4 млн т пшеничных отрубей (+39%) на $259 млн (+28%). Крупнейшими покупателями российской пшеничной муки в прошлом году были Грузия, Афганистан и Ирак, а пшеничных отрубей — Турция.



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