AEON создаст в Дубае структуру для поставок муки и нишевых культур

Вывоз муки с июля 2022 года по март 2023-го составил 583 тысячи тонн А. Махонин

Корпорация AEON Романа Троценко планирует создать в Дубае компанию-экспортера муки и нишевых агрокультур, таких как лен и чечевица, которые не облагаются вывозными пошлинами и не имеют ограничений для сбыта. Об этом стало известно из опубликованной в профиле AEON на портале HeadHunter вакансии руководителя соответствующей структуры в Дубае, пишет «Коммерсантъ».



В конце прошлого года подконтрольная Троценко «Аеон Агро» выкупила у банка «Траст» агрохолдинг «Ростагро», который управляет около 240 тыс. га сельхозземель в основном в Пензенской и Саратовской областях. В марте 2023-го на встрече Троценко с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсуждались планы «Ростагро», в том числе возможность постройки предприятия по производству муки, сообщала пресс-служба главы региона.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что экспорт муки с июля 2022 года по март 2023-го составил 583 тыс. т. По его оценке, сезон завершится с показателем около 800 тыс. т против прошлогоднего рекорда в 489 тыс. т. Главные покупатели российской муки: Ирак — 150 тыс. т, Грузия — 143 тыс. т, Афганистан — 87 тыс. т, Китай — 40 тыс. т.



Эксперт отметил, что AEON сделала шаг в верном направлении. «Сейчас время перемен, нужно смотреть и думать о новых направлениях. Дубай на данный момент является окном возможностей, там нет санкционного давления. В России осуществлять такую деятельно неудобно. Встает вопрос использования банковского сервиса, удобной логистики», — объяснил эксперт.



Решение компании о деятельности в Дубае понятно: там можно нивелировать ряд проблем со страховкой, расчетами и логистикой, соглашается независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. По мнению эксперта, в перспективе AEON создаст и российское подразделение. Высокая доходность экспорта зерновых в текущем сезоне стимулировала приход в этот сегмент многих игроков, прокомментировал он «Агроинвестору».



По мнению Корбута, в будущем компания также может заняться экспортом других культур, например, пшеницы. Этого можно ожидать после отмены экспортных пошлин. «Успехи экспорта муки из России сейчас искусственные, они достигнуты за счет того, что пошлина прибила внутренние цены до предела, и, соответственно, муку можно экспортировать примерно по той же цене, что и зерно. Это создает дополнительную нишу для поставок», — отметил Корбут. Он добавил, что AEON придется серьезно конкурировать в экспорте муки со многими странами вроде Турции и Ирана. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что объем экспорта муки из России напрямую зависит от пошлины на вывоз пшеницы: при снижении пошлины экспорт муки может перестать расти и даже сократиться.



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