Пошлина на экспорт подсолнечника, масла и шрота будет продлена

За счет экспортных ограничений на внутреннем рынке формируется высокая сырьевая база Д. Абрамов

В правительство внесен проект постановления о продлении пошлин на экспорт подсолнечника, масла и шрота до 31 августа 2024 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Документом также предусмотрено переведение экспортной пошлины на подсолнечник в рубли. С 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года ставку пошлины предлагается установить на уровне 50%, но не менее 32 тыс. руб./т вместо нынешних 50%, но не менее $320 за тонну. Базовую цена для расчета пошлины на шрот предполагается повысить с нынешних 13875 руб./т до 15875 руб./т.



Применение этих мер регулирования экспорта подсолнечника, подсолнечного масла и шрота было признано целесообразным на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Пошлина на экспорт подсолнечника была введена 1 июля 2021 года и уже дважды продлевалась. Плавающие пошлины на масло и шрот применяются с 1 сентября 2021 года, с июля 2022-го они рассчитываются в рублях. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной ценой, а на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле, учитывающей разницу между индикативной и базовой ценами, помноженную на корректирующий коэффициент (0,7).



Пошлина на экспорт подсолнечника — это регуляторная мера, направленная на развитие сектора переработки масличных культур, говорит аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой. «К примеру, за счет наличия ограничений на вывоз семечки на внутреннем рынке формируется высокая сырьевая база, которая, в свою очередь, становится драйвером для развития отечественной масложировой отрасли и, как следствие, всего российского агроэкспорта», — сказал он «Агроинвестору».



Россия стремится к наращиванию присутствия на внешних рынках с готовой продукцией, особенно это касается подсолнечного масла и шрота. А текущая регуляторика позволяет отрасли продолжить такую глобальную продовольственную экспансию, считает Лозовой. Так, по его данным, за 11 месяцев сезона-2022/23 Россия отправила за рубеж уже свыше 3,6 млн т подсолнечного масла. К концу текущего сельхозгода итоговая оценка экспорта масла может составить порядка 4 млн т, что станет для нашей страны новым рекордным показателем, прогнозирует эксперт.



По его данным, крупнейшие покупатели отечественного подсолнечного масла в сезоне-2022/23 — это дружественные государства: Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, на которые приходится свыше 70% поставок. Крупные партии также уходят в Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Судан, Саудовскую Аравию.



«При этом отмечу, что на внешние рынки Россия может поставлять и до 5 млн т подсолнечного масла ежесезонно, но отрасли не удается реализовывать весь производственный потенциал, поскольку сельхозпроизводители в отдельные этапы сезона сдерживают продажи маслосемян, а затем начинается уже лавинообразный сбыт сырья на МЭЗы», — рассказал аналитик. Что касается подсолнечника, то сейчас на него фактически установлена «запретительная ставка» и перевод расчета экспортной пошлины в рубли не изменит динамику продаж за рубеж, заключил Лозовой.



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