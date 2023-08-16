В Воронежской области построят МЭЗ за 1,8 млрд рублей

Предприятие будет выпускать растительное масло и шрот как для поставок на внутренний рынок, так и на экспорт Unsplash

«Воронеж ойл» планирует построить в особой экономической зоне «Центр» маслоэкстракционный завод стоимостью 1,8 млрд руб., говорится на сайте правительства Воронежской области. Мощность переработки составит 100 тыс. т рапса и других масличных культур в год. Предприятие будет выпускать растительное масло и шрот как для поставок на внутренний рынок, так и на экспорт. Проект будет реализован в три этапа. Он соответствует всем критериям для получения статуса резидента особой экономической зоны. Земельный участок, где сможет разместиться предприятие, определен, также компания изучила вопрос с доставкой сырья, уточняется в сообщении.



Бизнес по переработке масличных культур по-прежнему остается достаточно привлекательным, что подтверждается регулярной информацией о появлении в России новых маслоэкстракционных предприятий или модернизации уже существующих мощностей, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. Такой интерес к сектору он связывает с текущей конъюнктурой рынка: рекордными урожаями прошлых лет, прогнозами относительно сохранения высокой сырьевой базы и действующими ограничительными мерами на экспорт маслосемян.



«Пошлины на вывоз сырья — достаточно благоприятный фактор для действующих и новых потенциальных участников рынка, поскольку во многом за счет имеющихся регуляторных мер загрузка российских МЭЗов в последние годы возросла и сейчас находится на достаточно высоком уровне», — отмечает Лозовой. В Воронежской области, по оценкам OleoScope, мощности по переработке масличных составляют почти 2,85 млн т — это самый высокий уровень в ЦФО. В целом в центральной части России заводы способны перерабатывать свыше 9,25 млн т маслосемян в год, хотя еще в 2021 году этот показатель был ниже 7,9 млн т, сравнивает аналитик.



По данным Росстата, под урожай 2023 года все хозяйства Воронежской области посеяли масличные на площади 754,2 тыс. га против 674,5 тыс. га в прошлом году. Они заняли 28,6% от всех посевов в регионе. В прошлом году общий валовой сбор масличных в области составил почти 1,6 млн т против 1,55 млн т в 2021-м.



ГК «Эфко» в 2023—2024 годах намерена инвестировать около 2 млрд руб. в Евдаковский масложировой комбинат в Воронежской области, сообщило правительство региона. В планах компании — строительство нового цеха и расширение производства, параметры проекта не уточняются.

Государство заинтересовано в развитии перерабатывающего сектора, ведь отчисления в бюджет от поставок за рубеж продукции с добавленной стоимостью выше, чем просто от продажи сырья, продолжает Лозовой. При этом он считает, что российским компаниям уже стоит присматриваться к реализации инвестпроектов по глубокой переработке масличных с дальнейшим выпуском продукции более высоких переделов: рафинированного масла, лецитина, изолята, маргарина, спреда и т. д. «Это может способствовать более быстрой окупаемости проектов при условии наличия стабильного канала сбыта готовой продукции, а также повышению закупочных цен на маслосемена», — поясняет он.



Среди проблем сектора, с которыми потенциально могут столкнуться инвесторы, Лозовой называет сложности с поставкой оборудования и компонентов для МЭЗов, сохранявшиеся до недавнего времени. «Но многие игроки смогли адаптироваться к текущим условиям, иначе бы не начали реализовывать намеченные планы, — говорит он. — Однако дальнейшее ослабление рубля теоретически может привести к увеличению затрат на инвестпроекты».



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Воронеж ойл» зарегистрировано в Воронеже 9 июня 2023 года. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Уставный капитал — 1 млн руб. 55% акций компании принадлежит ее гендиректору Александру Шалаеву, 45% у Владимира Зуева. Как уточняется на сайте правительства Воронежской области, «Воронеж Ойл» входит в группу компаний «Мегаполис» (у Зуева и Шалаева в ООО «Мегаполис» по 25% акций, последний также является гендиректором компании). Ее организации зарегистрированы в регионе с 2006 года, они занимаются строительством и эксплуатацией коммерческой недвижимости. С 2020 года участники группы компаний вместе с партнерами реализуют проект «Моршанский МЭЗ» по переработке подсолнечника в Тамбовской области.

