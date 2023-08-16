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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В Воронежской области построят МЭЗ за 1,8 млрд рублей

Мощность переработки составит 100 тысяч тонн рапса и других масличных культур в год

| Агроинвестор |

Предприятие будет выпускать растительное масло и шрот как для поставок на внутренний рынок, так и на экспорт
Предприятие будет выпускать растительное масло и шрот как для поставок на внутренний рынок, так и на экспорт

«Воронеж ойл» планирует построить в особой экономической зоне «Центр» маслоэкстракционный завод стоимостью 1,8 млрд руб., говорится на сайте правительства Воронежской области. Мощность переработки составит 100 тыс. т рапса и других масличных культур в год. Предприятие будет выпускать растительное масло и шрот как для поставок на внутренний рынок, так и на экспорт. Проект будет реализован в три этапа. Он соответствует всем критериям для получения статуса резидента особой экономической зоны. Земельный участок, где сможет разместиться предприятие, определен, также компания изучила вопрос с доставкой сырья, уточняется в сообщении.

Бизнес по переработке масличных культур по-прежнему остается достаточно привлекательным, что подтверждается регулярной информацией о появлении в России новых маслоэкстракционных предприятий или модернизации уже существующих мощностей, прокомментировал «» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. Такой интерес к сектору он связывает с текущей конъюнктурой рынка: рекордными урожаями прошлых лет, прогнозами относительно сохранения высокой сырьевой базы и действующими ограничительными мерами на экспорт маслосемян.

«Пошлины на вывоз сырья — достаточно благоприятный фактор для действующих и новых потенциальных участников рынка, поскольку во многом за счет имеющихся регуляторных мер загрузка российских МЭЗов в последние годы возросла и сейчас находится на достаточно высоком уровне», — отмечает Лозовой. В Воронежской области, по оценкам OleoScope, мощности по переработке масличных составляют почти 2,85 млн т — это самый высокий уровень в ЦФО. В целом в центральной части России заводы способны перерабатывать свыше 9,25 млн т маслосемян в год, хотя еще в 2021 году этот показатель был ниже 7,9 млн т, сравнивает аналитик.

По данным , под урожай 2023 года все хозяйства Воронежской области посеяли масличные на площади 754,2 тыс. га против 674,5 тыс. га в прошлом году. Они заняли 28,6% от всех посевов в регионе. В прошлом году общий валовой сбор масличных в области составил почти 1,6 млн т против 1,55 млн т в 2021-м.

ГК «Эфко» в 2023—2024 годах намерена инвестировать около 2 млрд руб. в Евдаковский масложировой комбинат в Воронежской области, сообщило правительство региона. В планах компании — строительство нового цеха и расширение производства, параметры проекта не уточняются.


Государство заинтересовано в развитии перерабатывающего сектора, ведь отчисления в бюджет от поставок за рубеж продукции с добавленной стоимостью выше, чем просто от продажи сырья, продолжает Лозовой. При этом он считает, что российским компаниям уже стоит присматриваться к реализации инвестпроектов по глубокой переработке масличных с дальнейшим выпуском продукции более высоких переделов: рафинированного масла, лецитина, изолята, маргарина, спреда и т. д. «Это может способствовать более быстрой окупаемости проектов при условии наличия стабильного канала сбыта готовой продукции, а также повышению закупочных цен на маслосемена», — поясняет он.

Среди проблем сектора, с которыми потенциально могут столкнуться инвесторы, Лозовой называет сложности с поставкой оборудования и компонентов для МЭЗов, сохранявшиеся до недавнего времени. «Но многие игроки смогли адаптироваться к текущим условиям, иначе бы не начали реализовывать намеченные планы, — говорит он. — Однако дальнейшее ослабление рубля теоретически может привести к увеличению затрат на инвестпроекты».

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Воронеж ойл» зарегистрировано в Воронеже 9 июня 2023 года. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Уставный капитал — 1 млн руб. 55% акций компании принадлежит ее гендиректору Александру Шалаеву, 45% у Владимира Зуева. Как уточняется на сайте правительства Воронежской области, «Воронеж Ойл» входит в группу компаний «Мегаполис» (у Зуева и Шалаева в ООО «Мегаполис» по 25% акций, последний также является гендиректором компании). Ее организации зарегистрированы в регионе с 2006 года, они занимаются строительством и эксплуатацией коммерческой недвижимости. С 2020 года участники группы компаний вместе с партнерами реализуют проект «Моршанский МЭЗ» по переработке подсолнечника в Тамбовской области.

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