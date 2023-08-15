Урожай подсолнечника может оказаться рекордным

Посевы подсолнечника в этом году меньше прошлогоднего уровня flickr.com

Несмотря на то, что посевы подсолнечника, по данным Росстата, в этом году оказались на 300 тыс. га меньше, чем в 2022-м и составили 9,8 млн га, урожай агрокультуры может превысить прошлогодний рекорд (16,36 млн т, согласно Росстату) и достигнуть 16,38 млн т, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса», на который ссылается пoлe.рф. В прошлом году часть посевных площадей подсолнечника была потеряна из-за поздней уборки и проливных дождей, напоминают аналитики, тогда как в 2023-м погодные условия благоприятны для развития и формирования урожая. Согласно августовскому прогнозу Минсельхоза США, производство подсолнечника в России в этом году может составить 17,5 млн т.



Аналитики «Русагротранса» также отмечают, что сбор рапса останется на высоком уровне и может составить 3,8 млн т. Урожай сои может превысить рекордный показатель прошлого года, достигнув 6,13 млн т, что связано с расширением посевов этой агрокультуры. Таким образом, в целом валовой сбор трех основных масличных культур в 2023 году может достигнуть 26,3 млн т, что немного ниже показателя прошлого года (26,87 млн т).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что его последняя оценка урожая подсолнечника составляет 16,6 млн т без учета новых регионов. Эксперт планирует вскоре пересмотреть прогноз, отметив, что существенных факторов для понижения оценки нет. «Относительно уборки, она традиционно начнется в конце августа. На юге появятся первые намолоты. Серьезных проблем в этой части нет, только технические», — добавил Петриченко.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что урожай подсолнечника в этом году ожидается немного ниже, чем в прошлом — около 16 млн т. К уборке приступят уже в ближайшее недели на юге страны. По его данным, сейчас закупочные цены там находятся в районе 30 тыс. руб. за тонну. «С учетом текущего курса рубля, мировой конъюнктуры и экспортной пошлины, мы полагаем, что закупочная цена на подсолнечник нового урожай останется на этом же уровне», — сказал Мальцев. По данным портала оilwоrld.ru на 11 августа, средняя цена спроса на подсолнечник составляла 29,96 тыс. руб./т, увеличившись за неделю на 300 руб., за месяц — на 4695 руб. В прошлом году в это время она была на уровне 29 тыс. руб./т.



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