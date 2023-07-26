Минэкономразвития предлагает продлить пошлины на экспорт подсолнечника, масла и шрота

Пошлина на экспорт подсолнечного масла с 1 августа останется нулевой В. Бычков

Минэкономразвития предложило продлить срок действия экспортной пошлины на подсолнечник, подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагается повысить базовую цену для расчета вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот с 13875 руб. до 15875 руб. Согласно пояснительной записке, применение этих мер регулирования экспорта признано целесообразным на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которое состоялось 21 июля 2023 года.



Пошлина на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее $320 за тонну. Она была введена 1 июля 2021 года и сначала действовала по 31 августа 2022 года, затем была продлена до 31 августа 2023-го. В июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что пошлина на экспорт подсолнечника сохранится до тех пор, пока перерабатывающие мощности не будут полностью загружены.



Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что пошлина на экспорт подсолнечника позволяет обеспечить высокую загрузку отечественных маслоэкстракционных предприятий. Данная мера действует на рынке не первый год, за счет нее удалось сократить реализацию маслосемян за рубеж и сохранить большую часть сырья внутри страны.



Сейчас основными покупателями этой культуры являются страны ЕАЭС, отметил эксперт. Так, например, больше всего подсолнечника в первом полугодии 2023 года из России импортировал Казахстан — 117 тыс. т (-9% к январю-июню 2022 года). В целом отгрузки масличных во всех направлениях за шесть месяцев снизились на 11% до 146 тыс. т. По данным Лозового, цены на подсолнечник в России сейчас демонстрируют рост в отдельных макрорегионах на фоне восстановления мировых цен на подсолнечное масло и шрот после приостановки «зерновой сделки». Еще один глобальный эпизод — неопределенность с поставками из Украины.



На внутреннем рынке также есть факторы, которые ведут к удорожанию семечки, продолжает Лозовой. «Например, задержка в уборке урожая: некоторые маслозаводы переключаются на закупку подсолнечника в качестве временной замены рапса, темпы сбора которого отстают от прошлогодних примерно на 40 тыс. га», — рассказал он. Кроме того, ряд МЭЗов, которые сейчас контрактуют семечку, ожидают дальнейшего, еще более активного роста цен на масло на мировом рынке, поэтому ведут закупки уже на осеннюю переработку, чтобы попасть в наиболее привлекательный прайс на сырье, отметил эксперт. Также он подчеркнул, что в августе пошлина на экспорт подсолнечного масла не будет оказывать дополнительное давление на закупочные цены на подсолнечник, поскольку ставка на вывоз готового продукта третий месяц подряд будет нулевой.



Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 августа останется нулевой, пошлина на экспорт подсолнечного шрота — вырастет с 6248,7 руб. до 7444 руб. за тонну, следует из материалов Минсельхоза. Ставка пошлины на масло рассчитана при индикативной цене $829,4 за тонну ($872,4 за тонну в июле), на шрот — $270,2 за тонну ($271,4 за тонну).

Пошлины на вывоз масличных — это последовательная политика Минсельхоза по защите внутреннего рынка переработки и для повышения загрузки отечественных мощностей, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, масложировая отрасль добивалась их много лет и будет всегда поддерживать решения их сохранения и продления.



«В том числе благодаря сохранению пошлины на экспорт подсолнечника производство подсолнечного масла, по нашим прогнозам, к концу сезона составит более 6,4 млн т, это на 10% выше, чем в сезоне-2021/22», — сравнивает Мальцев. Однако, по его словам, производственный потенциал удалось реализовать не полностью. Это связанно со сдерживанием продаж подсолнечника сельхозпроизводителями в первой половине сезона, что привело к неравномерной загрузке перерабатывающих мощностей и к новому рекорду по переходящим остаткам семечки — более 2 млн т.



Важно, что правила для рынка определяются заранее, на весь сезон, и являются неизменными, продолжает он. Это облегчает как производителям, так и переработчикам формирование рыночных стратегий и позволяет избежать непредвиденных убытков. «Надеемся, что аграрии не продолжат практику сдерживания продаж семечки в начале сезона, а будут придерживаться разумной торговой стратегии», — добавил Мальцев.



Он ожидает активизации спроса на растительные масла и оживления мировых цен на масла в целом, особенно на фоне неблагоприятных прогнозов по урожаю масличных и производства пальмового масла на следующий сезон, которые связаны с природным явлением Эль-Ниньо. Также союз рассчитывает на восстановление справедливой премии на подсолнечное масло по отношению к базовым (пальмовое и соевое) маслам после приостановки «зерновой сделки».



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